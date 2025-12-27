Протестите ескалират, фермерите в Гърция затварят ключови пътища

Земеделските производители в Гърция продължават блокадите по пътищата заради конфликта с правителството.

Днес представители на 18 земеделски блока, събрали се в Епаноми, Солун, обявиха динамична ескалация на мобилизациите си.

Основното им искане е започване на съществен и ползотворен диалог за бъдещето на земеделието, като подчертават, че решаването на жизненоважните проблеми е наложително веднага, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Проблемите в сектора

В публикуван текст след срещата фермерите посочват, че проблемите на първичния сектор засягат "цялото гръцко общество". Това е ясен призив за единство и критика към правителството.

"Отхвърляме намеренията и методите, насърчавани от правителството", заявяват те.

В същото изявление се споменава за преследване и "неоправдано унищожаване на истинските фермери", като се подчертава необходимостта диалогът да се води далеч от стерилни конфронтации и с оглед на националния интерес.

Решенията на фермерите в Никеа

Земеделците решиха да затворят магистралите и граничните пунктове от 27 декември до обяд във вторник, 30 декември. Програмата включва:

Неделя (28/12): Отваряне на пунктовете за събиране на пътни такси в Макрихори.

Понеделник (29/12): Интервенции по околовръстните пътища.

Сряда (31/12): Празнично събиране със семействата им в Никеа.

Нова година: Общогръцка среща за по-нататъшна координация.

Блокади по ключови пътища:

Митница "Евзон": Затворена на 27/12 от 18:00 до 22:00 за всички превозни средства.

Промахонас: Движението за камиони ще бъде спряно от обяд.

Малгара: Спиране на тока в Атина; очаква се възстановяване във вторник.

Комотини: Магистрала „Егнатия“ е затворена на западното кръстовище (посока Ксанти).

Кастро: Частично затваряне на магистралата за Ламия.

Патра: Производителите обмислят блокиране на Околовръстния път по-късно през деня.

Тесалия: Продължават блокадите на път E65 в пунктовете Кардица и Лонгос.

Селскостопанските протести доведоха до значителни увеличения на цените и натиск върху пазара, въпреки че процентът на увеличението варира в зависимост от категорията продукти.

С 15% са поскъпнали цените, а в някои случаи при плодовете и зеленчуците се изразяват опасения за още по-големи "оправдани" или неоправдани повишения.

Разходи на пазара

Загубите от блокадите се оценяват на до 45 млн. евро дневно, което оказва пряко влияние върху логистиката, износа и транспортирането на храни.

Въпреки че фермерите често позволяват преминаването на камиони с гръцки продукти, закъсненията от повече от 5 дни водят до видим недостиг и увеличение на цените на рафта.

Освен хранителните продукти, сериозно засегнат е и зимният туризъм, като отмените достигат 50% поради затрудненията в придвижването.