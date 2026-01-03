Тръмп: Не съм доволен от Путин, убива прекалено много хора

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволство от руския президент Владимир Путин, позовавайки се на продължаващите военни операции на Кремъл, съобщава мберг.

Тръмп заяви, че иска да се прекратят убийствата и от двете страни, включително ударите по Киев, и че „не е възхитен от Путин, защото той убива твърде много хора“.

Тръмп каза още, че е смятал, че конфликтът между Русия и Украйна „ще бъде нещо, което ще се реши“, но сега казва, че „това е война, която никога не е трябвало да се случи“.

„Не съм доволен от Путин, той убива прекалено много хора“, заяви Тръмп по време на пресконференция във Флорида. Тръмп говори часове след американската операция, при която беше заловен венецуелският лидер Николас Мадуро, който сега е на път за САЩ, за да бъде съден по федерални обвинения за трафик на наркотици, заговор и оръжия.

„Мислех, че най-лесното, едно от по-лесните неща ще бъде Русия, Украйна. Но не е така“, каза Тръмп, позовавайки се на обещанието си да сложи край на конфликта в първия си ден след завръщането си на поста.