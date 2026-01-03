IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Тръмп: Не съм доволен от Путин, убива прекалено много хора

Мислех, че най-лесното, едно от по-лесните неща ще бъде Русия, Украйна

03.01.2026 | 22:19 ч. 8
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволство от руския президент Владимир Путин, позовавайки се на продължаващите военни операции на Кремъл, съобщава мберг.

Тръмп заяви, че иска да се прекратят убийствата и от двете страни, включително ударите по Киев, и че „не е възхитен от Путин, защото той убива твърде много хора“.

Тръмп каза още, че е смятал, че конфликтът между Русия и Украйна „ще бъде нещо, което ще се реши“, но сега казва, че „това е война, която никога не е трябвало да се случи“.

 „Не съм доволен от Путин, той убива прекалено много хора“, заяви Тръмп по време на пресконференция във Флорида. Тръмп говори часове след американската операция, при която беше заловен венецуелският лидер Николас Мадуро, който сега е на път за САЩ, за да бъде съден по федерални обвинения за трафик на наркотици, заговор и оръжия.

Свързани статии

„Мислех, че най-лесното, едно от по-лесните неща ще бъде Русия, Украйна. Но не е така“, каза Тръмп, позовавайки се на обещанието си да сложи край на конфликта в първия си ден след завръщането си на поста.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп САЩ Русия Украйна война Мадуро Венецуела
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem