Джей Ди Ванс: Няма начин Тръмп да позволи иракския сценарий да се случи в Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред Fox News в понеделник вечерта, че иранците са твърдели, че ядрената им програма е създадена с "цивилни цели", но американските власти не вярват, че това наистина е така.

"И така, ние бихме казали: "Добре, това е интересно, но защо строите обогатяващите си съоръжения на 21 метра под земята и защо обогатявате до ниво, което е далеч отвъд цивилното обогатяване и е полезно само ако целта ви е да изградите ядрена бомба?", каза той пред водещия на Fox News Джеси Уотърс. "Просто не е приемливо да казвате, че искате обогатяване за медицински изотопи, докато в същото време се опитвате да изградите съоръжение на 21, 24 метра под земята."

Ванс също така каза, че "няма начин" Тръмп да позволи конфликтът с Иран да се превърне в дългогодишна война.

"Просто няма начин Доналд Тръмп да позволи на тази страна да влезе в многогодишен конфликт без ясен край и без ясна цел", каза той. "Това, което е различно при президента Тръмп, и откровено казано, е различно от републиканците и демократите в миналото, е, че той няма да позволи на страната си да влезе във война, освен ако няма ясно определена цел. Той определи тази цел като "Иран не може да има ядрено оръжие и трябва да се ангажира дългосрочно никога да не се опитва да възстанови ядрения си капацитет". Това е доста ясно. Доста просто е и мисля, че това означава, че няма да се захващаме с проблемите, които имахме с Ирак и Афганистан."

Ванс каза, че американските удари срещу Иран миналото лято направиха невъзможно Иран да изгради ядрено оръжие "по време на мандата на президента Тръмп", но че настоящата кампания е фокусирана върху трайна промяна.

"Ние ги забавихме значително, но мисля, че президентът търсеше дългосрочна перспектива", обясни той. "Той очакваше Иран да поеме значителен дългосрочен ангажимент, че никога няма да изгради ядрено оръжие, че няма да се стреми към способността да бъде на ръба на ядрено оръжие. "Президентът не искаше просто да предпази страната от иранско ядрено оръжие през първите три-четири години от втория си мандат. Той искаше да се увери, че Иран никога няма да има ядрено оръжие."