Андрей Гюров: Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание

Служебният премиер Андрей Гюров публикува пост в своя Фейсбук профил по случай 3 март.
"Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява.
Тя е избор - понякога неудобен.
Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност.
Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас.
Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание.
Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани.
Свободата е действие.
На 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни. Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем", написа Гюров.