Северна Корея изстреля балистична ракета



Северна Корея е изстреляла балистична ракета към морето край източното си крайбрежие, съобщи днес в изявление Общото командване на въоръжените сили на Южна Корея, цитирано от Ройтерс. По информация на японското Министерство на отбраната ракетата вече е паднала в морето.

Това е първият подобен тест на Пхенян от ноември насам. Изстрелването се случва на фона на засилена военна активност от страна на Северна Корея в навечерието на Деветия конгрес на управляващата Работническа партия, насрочен за тази година, на който се очаква да бъдат определени основните политически и стратегически цели на страната.

Междувременно държавните медии в Северна Корея съобщиха днес, че лидерът на страната Ким Чен-ун е призовал за удвояване на производствения капацитет на тактическите управляеми оръжия по време на последното си посещение в завод за боеприпаси. Според информацията той е подчертал необходимостта от ускорено развитие на оръжейната индустрия в отговор на променящата се среда за сигурност.

През последните седмици Ким Чен-ун извърши поредица от посещения в предприятия от военнопромишления комплекс, включително в заводи за производство на оръжия и атомна подводница, и наблюдава ракетни изпитания. Тези действия се разглеждат като част от подготовката за партийния конгрес и като сигнал за продължаващия фокус на Пхенян върху укрепването на военния си потенциал.

Севернокорейският лидер присъства заедно със семейството си на празненства в столицата Пхенян по случай настъпването на 2026 година. Новата година беше посрещната със заря, патриотични песни и танци, а също с демонстрации на един от националните спортове - таекуондо, съобщи вчера КЦТА.

В четвъртък дъщерята на Ким Чен-ун - Ким Джу-е, за която се предполага, че е готвена за негов приемник - придружи родителите си на посещение в мемориалния дворец "Къмсусан", където отдаде почит на бившите ръководители на страната Ким Ир-сен и Ким Чен-ир. /БТА