Военновъздушните сили на Израел атакували над 400 цели в Иран днес

Ударени са и оперативни щабове на "Хизбула"

06.03.2026 | 23:15 ч.
БГНЕС/EPA

Израелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде Франс прес.

Освен това Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) информираха, че също днес са поразили военновъздушен команден център на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция в предградието Дахия на ливанската столица Бейрут, информира Ройтерс. То се смята за бастион на подкрепяното от Техеран ливанско шиитско движение "Хизбула".

Ударени от израелските сили са и оперативни щабове на "Хизбула", ръководещи военноморски и финансови дейности на групировката.

"В петък в няколко района на Иран бяха атакувани над 400 цели, включително пускови установки за балистични ракети и складове за ирански дронове", се казва в изявление на пресслужбата на ЦАХАЛ, цитирано от ТАСС.

В съобщението се отбелязва, че "в хода на ударите израелски боен самолет е засякъл камион, превозващ иранска система за противовъздушна отбрана". "След засичането на камиона израелските военновъздушни сили нанесоха удар по него и унищожиха системата", добавят от ЦАХАЛ.

Според израелската армия досега тази седмица тя е атакувала над 500 цели в Ливан

Израел Иран война САЩ
