35-метрова наркоподводница бе открита в природен резерват в Еквадор

Еквадорските военни съобщиха, че са задържали 35-метрова наркоподводница, скрита в природен резерват близо до границата на страната с Колумбия.

Полупотопяемият плавателен съд е превозвал 6000 галона (22 700 литра) гориво и е бил готов да започне „дълго пътуване за контрабанда на наркотици“, съобщи в изявление Министерство на отбраната на Еквадор, предаде бТВ.

Откритието беше направено малко след като президентът на Еквадор - Даниел Нобоа, обяви

„нова фаза“ в правителствената война срещу наркотрафикантските картели

съобщава Би Би Си.

Разположен между Колумбия и Перу - най-големите производители на кокаин в света, Еквадор се е превърнал в ключова държава за транзита на незаконни наркотици от Южна Америка към САЩ, Австралия и Европа.

Военните открили подводницата в мангрово блато в Каяпас–Матаже. Те също така намерили близък лагер, който според тях е използван от престъпници като логистичен център за подготовка на плавателни съдове за контрабанда на наркотици. Освен 35-метровия съд, силите за сигурност са иззели и шест бързи лодки, седем извънбордови двигателя и десетки варели с гориво.

Даниел Нобоа работи в тясно сътрудничество с администрацията на САЩ

за ограничаване на потока от наркотици от страната му към Америка. По-рано тази седмица той обсъди сътрудничеството в областта на сигурността с командващия Южно командване на САЩ - генерал Франсис Донован - в столицата на Еквадор, град Кито.

Засега няма информация за участие на американски сили в операцията за изземване на нарко-подводницата в блатото. Съединените щати обаче са извършили десетки удари срещу лодки, заподозрени в пренасяне на наркотици в Тихия океан и Карибско море след началото на операция Southern Spear през септември. Над 150 души са били убити при тези удари.