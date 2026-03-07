IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Меган Фокс се завърна в Instagram по бельо

Изкуши със секси снимки

07.03.2026 | 00:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Меган Фокс се завърна в социалните мрежи ударно. 39-годишната актриса беше изтрила всичките си снимки в Instagram, но сега се завърна с нови публикации.

Тя позира по черна тениска, черни прашки и с пусната коса на първата снимка. Апетитните ѝ форми веднага си проличават.

От следващите кадри се вижда, че носи и дълги до над коляното прозрачни черни чорапи, както и че е с черни обувки на висок ток.

"Всичко е по-красиво, защото ние сме обречени", написала е звездата към снимките си.

Тя събра много комплименти за секси визията.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Меган Фокс бельо снимки Instagram
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem