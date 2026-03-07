Меган Фокс се завърна в Instagram по бельо

Меган Фокс се завърна в социалните мрежи ударно. 39-годишната актриса беше изтрила всичките си снимки в Instagram, но сега се завърна с нови публикации.

Тя позира по черна тениска, черни прашки и с пусната коса на първата снимка. Апетитните ѝ форми веднага си проличават.

От следващите кадри се вижда, че носи и дълги до над коляното прозрачни черни чорапи, както и че е с черни обувки на висок ток.

"Всичко е по-красиво, защото ние сме обречени", написала е звездата към снимките си.

Тя събра много комплименти за секси визията.

