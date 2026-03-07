Сплотено семейство: Вижте порасналите синове на Елтън Джон

Синовете на Елтън Джон, Закари и Илайджа, изглеждат като малки джентълмени в нов семеен портрет, публикуван преди няколко дни. Снимката ще бъде част от изложба в Националната портретна галерия в Лондон.

78-годишният музикант споделя децата със съпруга си Дейвид Фърниш. Четиричленното семейство е заснето на фона на семейната библиотека заедно с двете си кучета.

За снимката Джон е комбинирал лилав костюм на райе с очила в кралскосиньо, перлено колие и големи пръстени. Той допълва тоалета с лилави обувки с червени подметки. Съпругът му е заложил на зелен костюм, който носи върху светлосиня риза.

Джон и Фърниш седят заедно на дивана, докато Дейвид е поставил ръка върху крака на Елтън. Единият от синовете им седи до тях върху облегалката на дивана, докато другият е седнал на земята заедно с кучетата.

15-годишният Закари и 13-годишният Илайджа са по-ежедневно облечени, избирайки черни тениски и черни обувки за снимката.

Източник: Tialoto.bg