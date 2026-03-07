IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сплотено семейство: Вижте порасналите синове на Елтън Джон

Новият семеен портрет ще бъде показан в Националната портретна галерия в Лондон

07.03.2026 | 02:20 ч. 0
Снимка: Getty Images

Синовете на Елтън Джон, Закари и Илайджа, изглеждат като малки джентълмени в нов семеен портрет, публикуван преди няколко дни. Снимката ще бъде част от изложба в Националната портретна галерия в Лондон. 

78-годишният музикант споделя децата със съпруга си Дейвид Фърниш. Четиричленното семейство е заснето на фона на семейната библиотека заедно с двете си кучета. 

За снимката Джон е комбинирал лилав костюм на райе с очила в кралскосиньо, перлено колие и големи пръстени. Той допълва тоалета с лилави обувки с червени подметки. Съпругът му е заложил на зелен костюм, който носи върху светлосиня риза. 

Джон и Фърниш седят заедно на дивана, докато Дейвид е поставил ръка върху крака на Елтън. Единият от синовете им седи до тях върху облегалката на дивана, докато другият е седнал на земята заедно с кучетата. 

15-годишният Закари и 13-годишният Илайджа са по-ежедневно облечени, избирайки черни тениски и черни обувки за снимката. 

Цялата статия четете и вижте снимки на семейството на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Елтън Джон
