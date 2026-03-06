IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разголената Кейт Мос привлече погледите на дефилето на Tom Ford

Сред звездните гости бяха още Роузи Хънтингтън-Уайтли и Парис Джексън

06.03.2026 | 22:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Седмицата на модата в Париж продължава с пълна сила, събирайки на едно място светски личности от цял свят. В сряда, 4 март, се проведе дефилето есен/зима 2026 на Tom Ford, изгледано на живо от някои от най-ярките фигури в модата, включително Кейт Мос, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Парис Джексън.

52-годишната Кейт Мос прикова погледите за пореден път, обличайки прозрачна блуза на точки, под която не носеше сутиен. Моделът от 90-те комбинира горната част на тоалета си с черна кожена пола с миди дължина и мрежова изработка. Тя допълни визията с чифт черни токчета с остър връх. 

Аксесоарите на Кейт включваха диамантени обеци и кожена миничанта в черен цвят. 

Междувременно, 38-годишната Роузи предаде урок по елегантен стил, обличайки двуреден блейзър и панталони в един и същи цвят. Показвайки стегнатия си корем, половинката на Джейсън Стейтъм съчета стилния ансамбъл с оскъден черен кожен сутиен от мрежеста материя и бял плетен пуловер, който върза около врата си като шал.

Кейт Мос
