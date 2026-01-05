Тръмп: Не вярвам, че Украйна е атакувала резиденцията на Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмпизрази съмнения, че резиденцията на руския президент Владимир Путин е била атакувана от украински дронове, както твърди Кремъл, предаде АФП.

„Не вярвам, че тази атака се е случила,“ каза Тръмп в отговор на въпрос на репортер на борда на Air Force One, като отбеляза, че „по онова време никой не е знаел“ дали информацията е вярна.

Миналата седмица руското министерство на отбраната публикува видео на свален дрон, който според тях е бил изстрелян от Украйна към дома на Путин в Новгородска област, като добави, че имотът не е бил повреден и лидерът е бил другаде по това време.

Обвинението дойде в критичен момент, когато дипломатическите усилия за прекратяване на почти четиригодишната война набираха темпо, а украинският президент Володимир Зеленски пътуваше до Флорида за среща с Тръмп.

Руски официални лица критикуваха Украйна за „неискреност“ в дипломатическите ѝ усилия, докато Киев и неговите западни съюзници отричат, че атаката се е състояла.

Тръмп заяви, че „нещо“ се е случило близо до резиденцията на Путин, но след преглед на доказателствата американските власти смятат, че тя не е била целена от Украйна.

Междувременно Зеленски обвини Русия, че е „пренесла войната в новата година“ с поредица от смъртоносни обстрели.

В Украйна бе обявена национална тревога рано на 5 януари, а нападенията в района на Киев убиха поне двама души, съобщиха властите.

Русия е направила по-големи теренни придвижвания през миналата година, отколкото във всеки друг период от началото на инвазията през 2022 г., според анализ на АФП, базиран на данни от Института за изследване на войната.

Очаква се европейските лидери да се съберат във Франция на 6 януари за нови разговори по плана, подкрепян от САЩ, за прекратяване на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война, за който Зеленски заявява, че е „готов на 90%.“ | БГНЕС