Собственикът на бара в Кран Монтана вече е лежал в затвора

Управителят на бара в швейцарския ски курорт Кран Монтана, където пожар отне живота на 40 души и рани 116, е известен на френската правосъдна система с предишни дела и е лежал в затвора, съобщи Франс прес, позовавайки се на източник, близък до разследването.

60-годишният френски гражданин Жак Морети, притежател на заведението, вече е с повдигнати обвинения за пожара в Le Constellation в Кран-Монтана, Швейцария, на Нова година.

От няколко дни мъжът, родeн в Корсика, и съпругата му са обект на разследване в Швейцария за непредумишлено убийство. Разследването цели да изясни евентуалната отговорност на общината, както и на френските собственици Жак и Джесика Морети, които са извършили мащабни ремонти, след като са поели управлението на заведението през 2015 г.

Жак Морети, който е изтърпял присъда през 2005 г., е известен с дела за сводничество отпреди около 20 години, потвърди АФП. Информацията бе съобщена по-рано от в. "Паризиен". 60-годишният френски гражданин през 2005 г. е бил замесен в заговор за отвличане в Савой, алпийския департамент на Франция, близо до Кран Монтана, и е лежал в затвора за това си престъпление.

Le Parisien съобщи: „Според нашата информация, Жак Морети не е непознат за френската съдебна система. „Той е известен със случаи на сводничество, датиращи отпреди около двадесет години, както и със случай на отвличане и лишаване от свобода. Беше затворен в Савой.“

Цитирайки собствен източник, радиостанцията RTL потвърждава информацията: „Роденият в Корсика мъж на около шейсет години е бил затворен в Савой през 2005 г. за участие в случаи на сводничество, измама, отвличане и незаконно лишаване от свобода.“

Все още няма коментар на разкритията от адвокати, представляващи Морети.

Той бе разпитан от швейцарските прокурори в петък, заедно със съпругата му Джесика Морети.

И двамата в момента са на свобода, тъй като помагат на съдебните власти в разследването им.

Властите обявиха вчера, че ще започнат разследване за „палеж по небрежност“ и „убийство по небрежност“, ако „бъде установена наказателна отговорност“.

Главният прокурор на Швейцария Беатрис Пилу заяви: „Всичко сочи, че пожарът е започнал с нажежени свещи или фойерверки, поставени в бутилки от шампанско, които са били в прекалена близост до тавана, причинявайки бързото разпространение на огъня.“

Морети твърди, че барът му „е спазил всички правила за безопасност“, въпреки че е бил инспектиран само „три пъти за десет години“ от служители по здравеопазване и безопасност. Член 8 от местния кодекс в страната за противопожарна безопасност гласи, че инспекциите трябва да се извършват „всяка година в сгради, отворени за обществеността или представляващи специални рискове“.

Морети, който притежава три бизнеса около Кран-Монтана, не е бил в Constellation в нощта на пожара, но съпругата му е била и е получила изгаряния по ръцете. /БТА