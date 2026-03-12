IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Най-красивото дете в света" се сгоди 20 години

Моделът и актриса се сгоди за френския диджей Бен Атал

12.03.2026 | 22:38 ч. 2
Снимка: Getty Images

Тилан Блондо, известна като „най-красивото дете в света“, обяви годежа си почти 20 години след като стана известна в детска възраст!

„Казах „да“ на най-добрия си приятел. Завинаги!“. Това е посланието, с което 24-годишният модел и актриса обяви годежа си.

Тилан сподели щастието си със своите над 6,8 милиона последователи в Instagram, публикувайки снимки, на които изглежда невероятно щастлива и влюбена в бъдещия си съпруг Бен Атал.

Френският диджей се е възползвал от момент по време на романтичното им пътуване до Гърция, за да предложи брак на Тилан, която стана световноизвестна само на 6 години, след като беше обявена за „най-красивото момиченце в света“.

тилан блондо
