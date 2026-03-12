"Най-красивото дете в света" се сгоди 20 години

Тилан Блондо, известна като „най-красивото дете в света“, обяви годежа си почти 20 години след като стана известна в детска възраст!

„Казах „да“ на най-добрия си приятел. Завинаги!“. Това е посланието, с което 24-годишният модел и актриса обяви годежа си.

Тилан сподели щастието си със своите над 6,8 милиона последователи в Instagram, публикувайки снимки, на които изглежда невероятно щастлива и влюбена в бъдещия си съпруг Бен Атал.

Френският диджей се е възползвал от момент по време на романтичното им пътуване до Гърция, за да предложи брак на Тилан, която стана световноизвестна само на 6 години, след като беше обявена за „най-красивото момиченце в света“.

Източник: Tialoto.bg