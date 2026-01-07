IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Европа е парализирана от снеговалежи, масово се отменят полети СНИМКИ / ВИДЕО

В Нидерландия лошото време отмени над 600 полета

07.01.2026 | 13:03 ч.

Западна Европа е в капана на нови снеговалежи и поледици. Първата по-сериозна снежна буря за годината връхлетя атлантическото крайбрежие на Стария континент, съобщава Ройтерс. 

Снегът доведе и до хаос по летищата в цяла Европа - масово се отменят полети, има проблеми дори и в железопътния трафик, а редица пътища бяха блокирани, докато бурята "Горети" напредваше в региона. 

Силен снеговалеж затрупа района на Париж със снежна покривка, а южните части на Обединеното кралство се очаква да бъдат най-силно засегнати през следващите два дни. Днес предупреждения за студено време бяха издадени за големи части от Франция и Великобритания. 

Френската метеорологична агенция "Метео Франс" предупреди, че снеговалежът в северната част на страната ще продължи и днес. Британската метеорологична служба съобщи, че предупрежденията за заледяване ще останат в сила в Шотландия, но по-късно днес в по-голямата част от Англия и Уелс ще бъдат отменени. В Париж беше преустановен автобусният транспорт, докато магазините се подготвяха за първия ден от новогодишните разпродажби, съобщава БТА. 

Нидерландската авиокомпания "Ка Ел Ем", подразделение на "Еър Франс - Ка Ел Ем", отмени 600 полета, планирани за днес на летището "Схипхол" в Амстердам. Това е шестият пореден ден на нарушения в авиотрафика в един от най-натоварените транспортни центрове в Европа. 

Авиокомпанията "Ка Ел Ем" предупреди освен това, че изчерпва течността си, използвана срещу обледяване на самолетите и че забавянията в доставките затрудняват попълването на липсите. Партньорът на "Ка Ел Ем" - френският национален авиопревозвач "Еър Франс", заяви, че няма подобен недостиг във Франция. 

Летище "Схипхол" заяви, че все още разполага с достатъчно запаси от друг вид течност срещу обледяване, която използва за почистване на пистите. 

В Брюксел също бяха отменени няколко полета, а размразяването на пистите и крилата на самолетите предизвика допълнителни закъснения. 

Властите в Нидерландия призоваха хората да планират за днес дистанционна работа, ако е възможно. 

Във Франция властите забраниха движението на камиони и училищни автобуси по пътищата в една трета от всички департаменти, повечето от които в северната част на Франция.* 

