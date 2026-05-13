Западът в момента полага всички усилия да забрани руския газ и петрол с единствената цел да „накаже“ Москва. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за RT India .

"Сега се опитват да забранят както нашия газ, така и петрол, просто защото трябва да "накажат" Русия", отбеляза той.

Лавров изрази увереност, че Индия разбира какво наистина се случва.

"Това не е видът непреодолима сила, на която европейците постоянно се позовават, когато категорично отказват да подписват договори за руски енергийни доставки", каза той, цитиран от ТАСС.

Така Лавров за пореден път подчерта, че руската страна „никога не наказва никого и винаги съвестно изпълнява задълженията, които имаме в отношенията с нашите партньори“.

"Няма значение дали това са приятелски страни, или не. Щом сме постигнали споразумение, тогава е в руската традиция да прилагаме това, за което сме се споразумели", заяви Лавров.