Мъжът, блъснат от самолет в Денвър, е искал да се самоубие ВИДЕО

Мъжът, който беше блъснат и убит от самолет, излитащ от писта на международното летище в Денвър (щата Колорадо) миналия петък, умишлено е изтичал на пистата, за да отнеме живота си, съобщиха властите във вторник.

На пресконференция властите в Денвър идентифицираха 41-годишния Майкъл Мот като мъжа, който е изтичал пред Airbus A321 на Frontier Airlines, пътуващ за Лос Анджелис.

Началникът на съдебния лекар в Денвър, Стърлинг Макларън, заяви, че Мот е починал от множество наранявания и разкъсвания и определи смъртта му като самоубийство.

Мъжът е влязъл на пистата без разрешение около полунощ в петък, а охранителните камери на летището са заснели Мот да върви към центъра на пистата точно когато самолетът е бил на път да излети.

Катастрофата е причинила "кратък пожар" в двигателя на самолета, който е бил "бързо потушен" от пожарната служба на града.

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви в изявление, че починалият "умишлено е прескочил ограда и е хукнал към летището".

Националният съвет за безопасност на транспорта заяви, че няма да разследва случилото се в петък, тъй като случаят не попада в неговата юрисдикция, предвид определянето на причината за смъртта, съобщава NBC.

Международното летище в Денвър е едно от най-натоварените в света. През 2025 г. то е обслужило над 82,4 милиона пътници, което го прави четвъртото най-натоварено летище в САЩ и десетото най-натоварено в света.