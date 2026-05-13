Времето за баловете: Интензивни валежи и по-ниски температури

"Градушките нанесоха сериозни вреди, особено в Северна България. Не се очакват силни гръмотевични бури днес. Валежите в североизточните райони ще отслабват, от запад ще се заоблачава", съобщи синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

Времето до края на тази седмица

Ако има гръмотевични бури, те ще са в крайните южни части на страната, стана ясно от прогнозата му в "България сутрин".

В четвъртък и петък се очакват слаби краткотрайни валежи. В петък ще превалява в Южна България. Пътните настилки ще бъдат влажни, предупреди Янков.

Синоптикът отбеляза, че в следващите дни облачността ще се развива на голяма височина. В събота в южните и северните части ще има условия за силни гръмотевични бури с градушки.

"Температурният контраст ще бъде голям. В събота следобед и през нощта в РСМ и в Гърция се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури. В неделя валежите ще бъдат по-слаби, а температурите ще се понижават. Ще вали главно в южните части от страната", каза още Янков.

Времето за абитуриентските балове

"Дъждовните облаци следващата седмица ще си дадат среща на Балканите. В понеделник и вторник ще има повече слънчеви часове и следобедни валежи. От вторник до края на следващата седмица се очакват интензивни валежи - в периода 20-24 май интензивни валежи с проливен характер", прогнозира синоптикът.

Гръмотевичните бури ще бъдат по-силни на 19 и 20 май, след това ще отслабват, показва прогнозата му.

Средните температури ще бъдат между 19 и 23-24 градуса, малко по-ниски от средните за май. Няма да бъде студено, но валежите ще бъдат налице, изтъкна Янков.

Пожарът в Чернобил

"Има силен горски пожар. Облачните масиви и валежните зони се придвижват към този район, природата ще помогне за потушаването на пожара. Потоците са от юг на север, не може да се говори за замърсяване, особено в нашата страна", коментира синоптикът.