Близо 2 тона животински продукти без документи иззеха на "Капитан Андреево"

1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти са открити в пътнически автобус

13.05.2026 | 11:20 ч.
Снимка: БАБХ

Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на ГКПП "Капитан Андреево" след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция "Митници".

В пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакова в кашони. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

БАБХ извършва постоянен засилен контрол на граничните пунктове, за да не допуска внос на храни и фуражи без документи, с неясен произход или с потенциален риск за здравето на хората и животните в Европейския съюз, посочват от агенцията.

Капитан Андреево животински продукти БАБХ Митници
