Стотици хиляди хора са без ток в Южна Украйна след руски атаки

Руските атаки през нощта предизвикаха масови прекъсвания на електроснабдяването в Южна Украйна, предаде ДПА.

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи днес, че снабдяването в Днепропетровска и Запорожка област е прекъснато почти напълно, като около 800 000 души все още са без ток в първия регион.

Бяха предприети ремонтни действия, за да се възстанови електроснабдяването и отоплението в тези райони. Кметът на югоизточния украински град Днепър Борис Филатов удължи ваканцията на учениците с два дни поради ситуацията.

Според властите електро- и топлоснабдяването в Запорожка област са възстановени.

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров описа ситуацията като първото всеобхватно прекъсване на електроснабдяването в цялата област от години насам.

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна, като причиняват прекъсвания на електрозахранването в части от Черниговска, Киевска, Ивано-Франковска и Закарпатска област.

Украйна се защитава от Русия от почти четири години с помощта на Запада.

Руските сили нанасят многобройни удари по енергийната инфраструктура на съседната страна.

Киев непрекъснато призовава международните си партньори за доставката на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

(БТА)