Тайван поиска САЩ да продължат да му доставят оръжия

Това е най-важният въпрос, определящ отношенията Пекин - Вашингтон

16.05.2026 | 12:50 ч.
БГНЕС/EPA

Тайван призова САЩ да продължат да му доставят оръжия, предаде Ройтерс.

Този апел бе отправен днес - ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че не е вземал решение за нови доставки.

Продажбите на американски оръжия на Тайван винаги са били крайъгълен камък на регионалния мир и стабилност, каза на пресконференция високопоставен представител на тайванските власти. Заместник-министърът на външните работи Чън Минчъ освен това напомни, че тези доставки са потвърдени от американския Закон за отношенията с Тайван.

През декември администрацията на Тръмп одобри продажбата на рекорден пакет оръжия за Тайван на стойност 11 милиарда долара, припомня Ройтерс. Агенцията съобщи, че втори пакет, на стойност около 14 милиарда долара, все още чака одобрението на американския президент.

Тази седмица Си Цзинпин отправи строго предупреждение към Тръмп, що се отнася до Тайван, като подчерта, че това е най-важният въпрос, определящ  отношенията между Пекин и Вашингтон.

Китай смята Тайван за своя сепаратистка територия и никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави самоуправляващия се остров под свой контрол, отбелязва Ройтерс. 

Тайван е "суверенна и независима държава", каза днес Чън Минчъ. "И само 23-те милиона жители на Тайван могат да решат собственото си бъдеще чрез демократични средства", добави той. (Николай Станоев, БТА)

