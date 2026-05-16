Поискаха задържане под стража за четиримата имотни измамници

Прокуратурата поиска задържане под стража за четирима обвиняеми за имотни измами. Задържаните са жена и трима мъже, единият от които е бивш нотариус.

Събрани са достатъчно доказателства, обосноваващи подозренията, че са извършители на престъплението, за което са им повдигнати обвинения. За четиримата обвиняеми от прокуратурата казаха, че няма опасност да се укрият, но е налице опасността да извършат други престъпления.

За деянието се предвиждат до шест години затвор.

Свързани статии Девет задържани при акцията с имотните измами, сред тях и бивш нотариус

В четвъртък МВР проведе акция по линия на множество извършени имотни измами в столицата. Претърсени бяха няколко адреса, като някои в квартал "Факултета".

Няколко души са задържани, между които знаково лице от активния криминален контингент - Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков.

Свързани статии Полицията осуети имотна измама за стотици хиляди левове

Смята се, че имотната облага по един от случаите е трябвало да стигне до над 5 милиона евро. Предстои да се установи за колко имота става дума, допуска се високо число, съобщиха вчера директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов на брифинг във връзка с досъдебното производство.