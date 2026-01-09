Защо Германия строи нов военноморски лазер?

Германия, член на НАТО, скоро може да въоръжи своите военни кораби с усъвършенствани лазери. Германската отбранителна фирма Rheinmetall обяви тази седмица, че е създала ново съвместно предприятие с MBDA за разработване на „иновативни лазерни оръжейни системи“, които „първоначално“ ще бъдат използвани от германския флот в допълнение към оръдията и управляемите ракети на военните му кораби, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Както и при усилията на Обединеното кралство да разработи лазери за Кралския флот, по-специално „DragonFire“, германските оръжия с насочена енергия (DEW) ще бъдат използвани за противодействие на „удари по дронове и други силно пъргави цели на къси и много къси разстояния“.

MBDA и Rheinmetall съвместно разработиха „демонстратор“, който е интегриран в германски военен кораб, а тестовете са проведени през последната година. Rheinmetall отбеляза, че са проведени над 100 теста за стрелба и проследяване. Новото съвместно предприятие ще продължи да се специализира в разработването на лазерни оръжия за германската армия.

„Тази стъпка демонстрира потенциала на решителното индустриално и технологично сътрудничество в Германия за производство на авангардни технологии“, обясни Роман Кьоне, ръководител на отдела за оръжия и боеприпаси на Rheinmetall.

„От самото начало и двамата партньори се фокусираха върху силните си страни. Следователно това ни позволи да предложим уникален продукт за кратък период от време на Бундесвера“, добави Кьоне. „И от самото начало национализирането на технологията беше основната цел. Една от целите е да се поддържат, създават и разширяват работните места в Германия в дългосрочен план, както и да се гарантира националният суверенитет и сигурността на доставките по време на криза.“

Лазерите могат да поразяват цели с голяма прецизност

Системата е доказала способността си да проследява и след това да се насочва към обект с размерите на монета от едно евро на разстояние, сравнимо с твърденията на Кралския флот, че DragonFire може да порази монета от 1 паунд от разстояние до един километър. Британското лазерно насочено енергийно оръжие (LDEW) може да поразява цели със скоростта на светлината, а се очаква германската система да има подобни възможности.

„Всички необходими възможности за прецизно, бързо и с минимални съпътстващи щети поразяване на цели бяха потвърдени“, добави германският производител на оръжие. Тестови стрелби бяха проведени на фона на синьо небе или открито небе, за да се улови или стабилизира лъчът. Освен това лазерите поразиха целта при трудни условия на околната среда, включително движение на кораба. Това ниво на прецизност помага да се гарантира, че лазерът няма да прелети над целта или да удари неволно друг обект.

Тестванията се провеждат от лятото на 2022 г., когато MBDA и Rheinmetall за първи път произведоха лазерен демонстратор, който беше инсталиран на фрегатата на германския флот Sachsen. Центърът за лазерна компетентност на Бундесвера проведе допълнителни тестове в Техническия център за оръжия и боеприпаси (Wehrtechnische Dienststelle 91: WTD 91) в Мепен, Германия.

Настоящите планове предвиждат напълно оперативно лазерно оръжие да влезе в експлоатация до 2029 г. Това е в съответствие с приемането на DragonFire от Кралския флот.

И двете системи предлагат обещанието да могат да противодействат на дронове и други въздушни заплахи, вместо да изстрелват скъпи ракети земя-въздух, които често струват много повече от целта, която са натоварени да унищожат.

Все още обаче има сериозни проблеми, пред които е изправен лазерът. По-специално, лазерите могат да атакуват цели само в радиус от една миля или по-малко, което ограничава времето за реакция за алтернативни контрамерки, ако лазерът не успее да деактивира целта.

Друг проблем е мощността, необходима за множество лазерни системи, особено на по-малки конвенционално задвижвани военни кораби като фрегати. Поради тези причини лазерите вероятно ще бъдат само един от компонентите на комбинирана отбрана, която продължава да включва ракети и системи за близко действие (CIWS), като например Phalanx. Въпреки това, германските и британските лазери все още трябва да се разглеждат като обещаващо начало за бъдеще, в което военноморските битки биха могли да приличат на лазерни светлинни шоута.