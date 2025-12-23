Може ли Германия да си позволи да бъде защитник на Европа?

Преди Фридрих Мерц да спечели парламентарните избори в Германия през февруари тази година, страната беше изправена пред парична дилема: икономическата стагнация на Германия изискваше значителни реформи и инвестиции за съживяване на индустрията, а Съединените щати изискваха повече разходи за колективна отбрана. Бюджетният спор за това как едновременно да се справят с тези противоречиви приоритети доведе до краха на правителството на канцлера Олаф Шолц. За да избегнат същата съдба, законодателите от голямата коалиция на Мерц, състояща се от десноцентристкия Християндемократически съюз и левоцентристката Социалдемократическа партия, както и Зелените, се съгласиха да използват дълга, за да финансират двойните си задължения. Изведнъж Германия беше пълна с пари, пише Foreign Affairs.

Седем месеца по-късно обаче правителството на Мерц все още не е в състояние да начертае курс за икономически реформи и да убеди избирателите, че предстоят по-добри дни. Смелите ходове на Мерц по отношение на разходите за отбрана потвърдиха лидерската роля на Германия в Европа, но за сметка на вътрешната му популярност. Разходът на значителен политически капитал от Мерц на международни срещи на върха за управление на президента на САЩ Доналд Тръмп и защита на Украйна го направи уязвим за обвинения, че се фокусира твърде много върху външната политика и не достатъчно върху вътрешните въпроси.

Правителството на Мерц няма много време да се предпази от нарастващото недоволство сред електората.

Ангела Меркел, бившият лидер на Германия и главен съперник на Мерц, стана канцлер през 2005 г., като отстрани Мерц и други кандидати. След това тя успя да остане на власт 16 години, като избягва потенциално разрушителни реформи. Това не е формула, която Мерц може да си позволи да следва.

Мерц встъпи в длъжност с мандат да изгради отбранителните способности на Германия и да подобри икономиката ѝ . За да избегне дебата „оръжия срещу масло“, който преследва много европейски правителства, Мерц се противопостави на традиционното предпочитание на партията си за фискална дисциплина и настоя парламента да разхлаби „спирачката“ за дълга на Германия. Създадена през 2009 г., „спирачката“ ограничава дефицитните разходи до 0,35% от БВП. Скоро след федералните избори тази година германският парламент измени „спирачката“ за дълга, за да позволи неограничени дефицитни разходи за отбрана и да избегне значителни съкращения в области като социалното подпомагане. Мерц също така се съгласи да задели безпрецедентните 500 милиарда евро за инвестиции в разпадащата се инфраструктура на Германия.

В същото време Берлин се стреми да изпълни задълженията на страната към европейската сигурност. По време на срещата на върха на НАТО в Хага през юни Германия обеща да увеличи разходите за отбрана до пет процента до 2035 г., като 3,5 процента от тях ще покриват основните нужди за отбрана.

Подобни високи оценки обаче остават недостижими у дома.

Преди да встъпи в длъжност като канцлер, Мерц знаеше, че усилията, които трябваше да положи, за да се справи с изискванията за сигурност и вътрешните икономически предизвикателства, биха могли да си противоречат и рискуваха да предизвикат популистка реакция срещу неговата програма. Мнозинството от германците подкрепят увеличените военни разходи, финансирани чрез дълг. Но мнозина биха искали също така правителството да прави инвестиции, финансирани с дълг, в други приоритети, като промишленост, пенсии и образование.

Индустриалният растеж на Германия е в застой от 2019 г. Германският съвет на икономическите експерти изчисли, че икономиката на страната ще нарасне с мрачните 0,2% през 2025 г. и 0,6% през 2026 г. Икономическата сила на Европа очевидно се представя по-слабо в сравнение със своите конкуренти от Г-7. Експортно ориентираният пазар на Германия също страда от приток на евтини, субсидирани от държавата високотехнологични стоки от Китай, което заплашва германската автомобилна индустрия и милионите ѝ работни места. Липсата на вътрешни инвестиции след приемането на „дълговата спирачка“ през 2009 г., съчетана с новия тарифен режим на Вашингтон и китайския свръхкапацитет, доведе до провал на икономическия модел на Германия.

Сега, с реформата на дълговата спирачка, голямата коалиция на Мерц има достъп до достатъчно бюджетни ресурси, за да увеличи разходите за отбрана и да проведе икономически реформи – позиция, на която предишни правителства не са се радвали. В исторически план германците са се противопоставяли на дефицитните разходи. Следователно правителството на Мерц е притиснато да оправдае по-добре тази промяна в политиката и да използва безпрецедентните си допълнителни средства по подходящ начин, вместо да ги пилее. Мерц се опитва да приложи план за икономически реформи, който той нарича „Дневен ред 2030“, който включва намаляване на данъците и дерегулация, както и някои намаления на социалните помощи. Само този план обаче досега се е оказал неадекватен за мащаба на икономическите проблеми на Германия. Той разглежда проблемите с традиционни икономически инструменти, вместо да се фокусира върху предизвикателството на Китай пред германската и европейската индустрия. Освен това, вътрешните борби в коалицията относно това как да се изразходва инфраструктурният фонд от 500 милиарда евро породиха опасения, че членовете на коалицията ще използват дефицитните разходи като лейкопласт за наследени проблеми и като начин за обслужване на своите избиратели, вместо да създават икономически възможности.

Мерц не успя да убеди избирателите, че предстоят по-добри дни.

Неуспехът в постигането на резултати помогна на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ да процъфтява. През 2021 г., по време на кампанията на Мерц за лидер на партията, той обеща да намали наполовина подкрепата за партията. Днес „Алтернатива за Германия“ се радва на рекордно висока подкрепа: анкета на Института Forsa от декември, в която германците бяха попитани за коя партия биха гласували, показа, че „Алтернатива за Германия“ е над консервативния лагер на Мерц.

Отделянето на средства за отбрана помогна на Мерц да управлява отношенията си с Тръмп, но членове на американското движение MAGA, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс и конгресменката Анна Паулина Луна, републиканка от Флорида, намериха обща кауза с AfD и насърчават по-тясно сътрудничество. Това представлява реална заплаха за Мерц, който се гордее с това, че е трансатлантически настроен и се опитва да запази центъра на тежестта на следвоенното германско консервативно движение непокътнат срещу екстремистката AfD. Новата Стратегия за национална сигурност на Тръмп, която официално приема националистически консервативни партии и дори се стреми да предизвика политически промени в европейски страни като Германия, е допълнителен удар върху усилията на Мерц.

Мерц е изправен пред затруднено положение.

Опасностите от съкращаване на американските войски и руската агресия изискват увеличаване на разходите за отбрана и международна совалкова дипломация. Канцлерът разбира залозите и се опитва да убеди, че външната политика и вътрешният просперитет са взаимосвързани. Но както е изпитал Хелмут Кол, канцлерът на Германия по време на обединението на Германия, майсторството във външната политика не гарантира успех на изборите.

След първите си сто дни на поста Мерц стана дори по-непопулярен от предшественика си Шолц, който беше първият германски канцлер от десетилетия, изкарал един мандат. Според анкета на Forsa от началото на декември, 76% от германците са недоволни от представянето на Мерц като канцлер.

Мерц може също да стане жертва на вътрешна борба за власт. Много консерватори недоволстват от премахването на „спирачката за дълга“. По-млада група желае реформа на пенсионната система, на която социалдемократите се противопоставят. Освен това някои от парламентарната група на Мерц не са решени да поддържат защитната стена срещу „Алтернатива за Германия“ и предвиждат сътрудничество с крайнодясната партия, идея, която Мерц категорично отхвърля.

Въпреки противоречивите приоритети на централно-дясното и централно-лявото, коалицията на Мерц успява да се задържи, защото едни предсрочни федерални избори биха могли да доближат „Алтернатива за Германия“ до властта. Дори и без предсрочни избори обаче, голямата коалиция ще се изправи пред изпитание на германските провинциални избори догодина. „Алтернатива за Германия“ се радва на солидна подкрепа в цялата страна и води с двуцифрена преднина в някои бивши източногермански провинции. Ако „Алтернатива за Германия“ спечели с голяма преднина на следващите федерални избори, изграждането на центристка коалиция ще стане още по-трудно. Мандатът на Мерц, както и лидерската роля на Германия в Европа, може да са краткотрайни.