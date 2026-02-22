Сандов с нови обяснения за "Петрохан": Моите впечатления са изключително позитивни

"Никой не ми е ходатайствал да сключа споразумение с Национална агенция за контрол на защитените териториите - организацията на Ивайло Калушев. Това споразумение трябваше да даде началото да се пренесе тази европейска практика за такива рейнджърски организации у нас". Това обясни бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в eфира на bTV.

"В рамковото споразумение с организацията е записано, че тя се договаря с министерството, че взаимно ще си сътрудничат и подпомагат чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа помощ, обучение, мониторинг и контрол. "Контролните функции са в изпълнителната власт и те могат да се предават и на други лица, това е записано в няколко закона и в решение на конституционно дело. В този случай споразумението отдава такива функции. Не им дава право да ограничават достъп и да носят оръжие. Специализираната техника, която са имали е много полезна, а се оказа, че са имали много по-активно сътрудничество с МВР. Няма финансов елемент в това споразумение. При опазването на околната среда е препоръчително активното включване на гражданското общество", поясни Сандов.

"Не познавах тези хора преди това, вече бяха участвали на различни инициативи на европейско нива на рейнджърската организация, аз съм участвал в писането на споразумението, спазени са всички правила, при министъра няма печат. директорът на правна дирекция , който беше и началник на кабинета на Генов, е дъщеря на кмета на Берковица, а там са тези гори. Не се налагало да се прави съгласуване. Но разбирам защо в последствие дирекцията се опитваше да развали това споразумение. От преди 3 години има сигнали за това споразумение в прокуратурата, щеше да стане ясно, ако е имало нарушение. Сигналът е изпратен от Росица Карамфилова, която вероятно скоро ще видим в листата на Радев. Давал съм сведения тогава", обясни той.

По думите му тази организация е с безброй проверки, направени срещу нея, няма открито нито едно нарушение.

"Моите впечатления от тези хора са изключително позитивни - от трите срещи в министерството и три посещения на хижата. Най-вече познавам Ивайло Иванов, той е представляващият организацията, с него съм се виждал. Той ме потърси, не е имало ходатаи", категоричен бе Сандов.

"Не е имало други подобни споразумения, защото други организации не са искали. Основното опасение от другите екоорганизации беше, че може би те са паравоенна организация или дали не продължава "Зелени патрули", защото те се бяха обърнали срещу прирордата. Но мисля, че те не са били такива. И аз заставам с името си за това. По отношение на околна среда в този район няма нарушения, откакто те са там. В регионалните инспекции има подавани от тях сигнали", коментира той.

"55 декара около хижа Петрохан е предложено да бъде обявена за защитена територия по ваше време. Тази организация вече е била в хижата. Ние с тях искахме да обявим нови защитени територии. Целият район трябва да стане парк. Говорили ли сме и за обучение на българските рейнджъри", каза още бившият министър.

"Не съм имал впечатление за секта. Калушев се държеше бащински към най-младата жертва, но не съм видял нещо , което да ми подскаже за тревога и насилие. Но ние не сме били приятели, ние сме говорили само професионално", констатира Сандов.