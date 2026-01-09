Мистерия: "Самолетът на Страшния съд" и "ядреният детектор" на Америка кръжаха над САЩ ВИДЕО

Boeing WC-135R Constant Phoenix на американските военновъздушни сили, самолет, използван за откриване на ядрена активност, беше забелязан да лети над няколко щата в четвъртък, което предизвика безпокойство сред наблюдателите.

Данните от полета показват, че така нареченият "ядрен детектор" е излетял от Небраска, кръжал е над Южна Дакота и е преминал близо до Фарго, Северна Дакота.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

USAF Boeing WC-135R Constant Phoenix Flying Over Emporia Kansas Heading Southwest to Unknown Location

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Szp3N2DTEu — Alex Schmollinger (@AlexSchmolling7) January 9, 2026

Самолетът в момента кръжи над Рапид Сити, Южна Дакота, докато продължава мисията си.

Целта на WC-135R е да събира атмосферни проби за откриване и идентифициране на радиоактивни отломки от ядрени експлозии, като подпомага проверката на договорите за контрол на оръжията и националната сигурност чрез наблюдение на ядрени детонации и проследяване на радиоактивните отпадъци.

ВВС на САЩ за последно разположиха самолета през 2024 г. в Близкия изток.

Полетът се случва в момент, когато ядреният договор между САЩ и Русия, Новият договор START, изтича на 5 февруари, което кара някои наблюдатели да се опасяват от най-лошото.

Въпреки че американските власти не са потвърдили причината за мисията, вътрешните полети на WC-135R често са за обучение на екипажа, калибриране на оборудването или мониторинг на фоновата радиация. Те не са необичайни над Средния Запад, включително райони със стратегически ядрени активи.

Много полети са рутинни "базови" събирания за установяване на нормални нива на радиация в световен мащаб, а не са реакция на конкретни събития.

Разполагането на сили често не се оповестява публично, освен ако не е свързано с големи инциденти.

WC-135R е специално модифициран с бордов комплект за събиране на атмосферни данни, който позволява на екипажа му да открива радиоактивни "облаци" в реално време. Той е оборудван с външни устройства за улавяне на частици върху филтърна хартия, както и с компресорна система, която събира проби от целия въздух в сфери за анализ.

Полетът се управлява от екипаж в пилотската кабина от 45-та разузнавателна ескадрила във военновъздушната база Офът, Небраска, докато специализирани оператори на оборудване са назначени в Отдел 1 на Центъра за технически приложения на военновъздушните сили, също в Офът.

Програмата Constant Phoenix датира от 16 септември 1947 г., когато генерал Дуайт Д. Айзенхауер възлага на Военновъздушните сили на армията задачата да откриват атомни експлозии по целия свят. В историческа мисия през септември 1949 г., самолет WB-29, летящ между Аляска и Япония, събира отломки от първия ядрен тест на Русия, събитие, първоначално смятано за невъзможно до средата на 1950 г.

През следващите десетилетия самолети, включително WB-50 и по-късно WC-135, заменят по-ранните модели, превръщайки се в гръбнака на американското въздушно ядрено откриване.

Мисиите за вземане на проби от въздуха са обхванали Далечния изток, Индийския океан, Бенгалския залив, Средиземно море, полярните региони и бреговете на Южна Америка и Африка.

WC-135W е проследил радиоактивни отпадъци от катастрофата в Чернобил през 1986 г. в Съветския съюз.

Днес флотилията WC-135 продължава да подкрепя Договора за ограничена забрана на ядрените опити от 1963 г., който забранява всички наземни ядрени тестове.

Тези самолети остават единствената платформа на американските военновъздушни сили за въздушни операции по вземане на ядрени проби.

Проследяването на полета в четвъртък наводни социалните медии, където потребителите отбелязаха, че ядреният договор между САЩ и Русия е към своя край. На 8 април 2010 г. страните подписаха новия договор START, отбелязвайки шестото си споразумение. През септември руският президент Владимир Путин предложи двете страни да се споразумеят за още 12 месеца да спазват ограниченията на новия договор START, който ограничава броя на разположените ядрени бойни глави до 1550 от всяка страна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е дал официален отговор, а западните анализатори по сигурността са разделени относно мъдростта на приемането на предложението на Путин.

Друг интересен самолет също беше забелязан във въздуха на САЩ - "Самолетът на Страшния съд" на американския президинт

Boeing 747 E-4B Nightwatch, известен още като "Самолетът на Страшния съд", се появи на летище LAX по време на предаването на живо на Airline Videos в четвъртък, което впечатли наблюдателите. Отбелязва се, че самолетът каца на публично летище за първи път от 51 години.

Разбира се, много от американците се питат защо, като някои предполагат, че също става дума за тестови полет.

Четирите самолета от серията са пълноценни командни центрове, проектирани да предпазят САЩ напълно от катастрофална атака. Те могат дори да издържи на ядрен взрив.

Lmao now Trump is letting the Doomsday plane fly into LAX? Good grief the theater. pic.twitter.com/xzgMSKEHkY — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 9, 2026