IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Доналд Тръмп за бойкота: Аз съм най-великият, по-голям от Елвис в разцвета му

Президентът на САЩ готви най-голямата реч атракция в света

31.05.2026 | 09:30 ч. 41
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Тръмп замисля жесток ответен удар на музикантите и артистите, които ще бойкотират президента на честванията по повод на 250-годишнината на САЩ на 4 юли.

На фона отказите на знаменитости, които първоначално бяха очаквани за празненствата, Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да отмени концертите и да ги замени с негова голяма и изключителна реч във Вашингтон. Той стигна дотам, че се сравни с Елвис Пресли, предаде Франс прес.

Свързани статии

"Смятам да докарам най-голямата атракция в света, този,

който привлича много по-големи тълпи от Елвис

в разцвета му, и то без китара, този, който обича страната ни повече от всеки друг, този, когото някои смятат за най-великия президент в историята (НАЙ-ДОБРИЯТ ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА) - ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП, за да замести тези високоплатени "музиканти" от ниска категория", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", предаде БТА.

Свързани статии

В тази публикация Тръмп твърди, че е поискал от екипите си да проучат възможността за

провеждането на митинг, наречен "АМЕРИКА СЕ ЗАВРЪЩА"

("AMERICA IS BACK Rally"), "в сряда, във Вашингтон, по същото време, на същото място", където "са поканени само големите патриоти".

Неговата публикация идва в момент, когато проектът на Белия дом за организиране на голямо музикално тържество по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ претърпя сериозен неуспех, след като петима музиканти се отказаха от участие, аргументирайки се с политически причини.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

тръмп най-великият елвис митинг бойкот
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem