Доналд Тръмп за бойкота: Аз съм най-великият, по-голям от Елвис в разцвета му

Тръмп замисля жесток ответен удар на музикантите и артистите, които ще бойкотират президента на честванията по повод на 250-годишнината на САЩ на 4 юли.

На фона отказите на знаменитости, които първоначално бяха очаквани за празненствата, Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да отмени концертите и да ги замени с негова голяма и изключителна реч във Вашингтон. Той стигна дотам, че се сравни с Елвис Пресли, предаде Франс прес.

"Смятам да докарам най-голямата атракция в света, този,

който привлича много по-големи тълпи от Елвис

в разцвета му, и то без китара, този, който обича страната ни повече от всеки друг, този, когото някои смятат за най-великия президент в историята (НАЙ-ДОБРИЯТ ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА) - ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП, за да замести тези високоплатени "музиканти" от ниска категория", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", предаде БТА.

В тази публикация Тръмп твърди, че е поискал от екипите си да проучат възможността за

провеждането на митинг, наречен "АМЕРИКА СЕ ЗАВРЪЩА"

("AMERICA IS BACK Rally"), "в сряда, във Вашингтон, по същото време, на същото място", където "са поканени само големите патриоти".

Неговата публикация идва в момент, когато проектът на Белия дом за организиране на голямо музикално тържество по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ претърпя сериозен неуспех, след като петима музиканти се отказаха от участие, аргументирайки се с политически причини.