Руската православна църква (РПЦ) използва богословска пропаганда в подкрепа на кампанията на Кремъл за оправдаване на интернет цензурата, позиционирайки се като активен инструмент за държавен информационен контрол.

Украйнският център за противодействие на дезинформацията (ЦБД) документира този модел в доклад, публикуван на официалния му уебсайт на 1 юни.

Държавният радио- и телевизионен оператор на църквата, "Спас", публикува документален филм, озаглавен "Мрежа", който представя използването на социалните медии и създаването на онлайн профили като форми на "черна магия" и дигитален екстремизъм.

Руските църковни служители също публично насърчиха руските граждани да приветстват ограниченията в интернет, твърдейки, че "технологичната цивилизация избледнява пред вечността".

ЦБД оцени, че РПЦ предоставя пряка услуга на Кремъл - използвайки религиозната власт, за да притъпи общественото недоволство от разширяващите се ограничения за онлайн достъп.

Дълбочината на интеграцията на църквата в държавния апарат на Путин е видима в готовността ѝ да превърне религиозната доктрина в оправдание за дигитална цензура

По-ранен доклад на CPD документира паралелната роля на църквата като инструмент за военна пропаганда в рамките на по-широкия държавен апарат на Русия.

Функцията на РПЦ като политически играч е обект на нарастващо международно внимание. Европейският съюз подготвя 21-ви пакет от санкции, който се очаква да бъде финализиран до края на юни или началото на юли, който за първи път ще постави висши църковни фигури, включително патриарх Кирил, под ограничения на ЕС.

Кирил публично представи руското нахлуване в Украйна в теологичен план, твърдейки, че страната няма история на агресия и вече е изправена пред санкции от Обединеното кралство, Канада и Чехия.

Систематичните усилия на Русия за изграждане на затворена дигитална среда датират от ранните години на пълномащабното ѝ нахлуване. След като блокираха Facebook и Instagram през 2022 г., властите постепенно започнаха да ограничават YouTube, след което затегнаха ограниченията за Telegram, WhatsApp и TikTok.

До 2025 г. кампанията е довела до над 37 000 часа документирани прекъсвания, засягащи почти всеки жител на страната. Последната ескалация дойде през март 2026 г., когато национална система за "бял ​​списък" ограничи онлайн достъпа само до одобрени от правителството платформи - внедряване, което незабавно предизвика прекъсвания на мобилния интернет в 68 региона.

Стратегията надхвърля пълното блокиране: като ограничава руснаците до платформи, наблюдавани от държавата, Кремъл насърчава среда, в която гражданите се самоцензурират без никакво пряко прилагане.