Кметът на Варна: Охраната не ни допускаше до незаконния град

Служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж край Варна, известен като „тайния град“, а част от проверяващите са се страхували да влизат в района. Това обясни по БНТ кметът на Варна Благомир Коцев. Според него проверяващите са срещнали охрана, огради и съпротива при опитите си да извършат контрол на място, а впоследствие е била потърсена помощ от полицията и жандармерията.

Той подчерта, че

казусът с незаконния град край Варна е дълбок и комплексен,

а хронологията на действията на институциите трябва внимателно да бъде проследена. Общината е била наясно със случая и е предприемала действия, но е срещала пречки при проверките на място. Коцев коментира твърденията, че незаконното строителство е било допуснато заради бездействие на институциите.

„Мога да кажа, че това, което се казва – че е имало таен град и широко затворени очи – може да е вярно за някои институции, но със сигурност не е вярно за мен. Аз със сигурност съм бил с широко отворени очи, защото съм запознат със събитията и как те стартират. Това дали някой в строителния контрол е бил със затворени очи – не знам, и дали се е опитвал да затваря моите – възможно е. И заради това се стигна до въпросните уволнения. Хронологията е много важна да се проследи, за да знаем какво се е случило.“

Коцев обясни какви действия са били предприети след първите сигнали.

„Първите сигнали за незаконно строителство и сеч в горите на Златни пясъци са от 6 юни 2024 година, които са изпратени до район „Приморски“. Район „Приморски“ е най-големият район във Варна, който си има кмет и собствен строителен контрол. В техните правомощия е те да действат, да отидат на място и да установят незаконното строителство и те са го направили. Установили са, че към този момент има 11 строежа, които са в ход. Те започват да работят по издаването на актовете за незаконно строителство.“

При последваща проверка са били открити още незаконни обекти.

„На 3 февруари 2025 година отива повторна проверка от РНСК. Установени са още 4 незаконни къщи и стават 15 към онзи момент. Район „Приморски“ действа и издава съответните документи. След проверката се прави съвместна проверка между Община Варна и район „Приморски“, което довежда до ясното съзнание на общината, че те не се допускат. Има охранители, които не ги допускат да извършат тази съвместна проверка. В този момент нашият строителен контрол изисква цялата преписка в голяма община и тя започва да работи по нея. Тогава са започнали да се създават тези актове по тези 15 незаконни постройки и е започнал един пинг-понг между институциите.“

Коцев обясни и защо строителството е продължало през този период.

„За да спре строителството, трябва да бъде издадена заповед за спиране на строителството. Заповедите за спиране на строителството излизат за първи път на 1 септември 2025 година. От февруари-март 2025 до септември 2025 година това е пътят, който е извървян за спиране на първите сгради там.“

Институциите срещнали сериозна съпротива и при опитите да извършат проверки на място.

„В края на 2025 и началото на 2026 година отиват последващи проверки. На 25 март отиват много институции – РНСК, строителен контрол на район „Приморски“, на голяма община, горските служби – и се опитват да влязат в тази зона. Оказва се, че има охрани, които не допускат да влезе нито една институция към този момент. Това е по разкази на нашите служители. След което те искат допълнителна подкрепа от полицията и жандармерията, очевидно са били уплашени от това, което се случва. Идва жандармерия и се опитва да влезе и органите да могат да осъществят съответния контрол и опис на сградите.“

Според Коцев липсата на достъп до имотите е възпрепятствала работата на контролните органи.

„Такъв не е бил оказан и е бил възпрепятстван от охранителите, от големи огради. Нашите служители сега разказват, че те са се страхували да ходят на тези обекти.“

Според Коцев

отговорността за случая не може да бъде прехвърляна само на общината.

„Тази идея за някаква мистерия около знанието на това е абсолютен мит. Всички институции са знаели. ДНСК са ходили на 21 януари 2025 година. Освен къщи, има и инженерна инфраструктура. Има трафопостове, има присъединяване към електропреносната мрежа, има присъединяване към ВиК мрежата. Тоест тук има редица институции, които трябва да вземат своята отговорност.“

По повод появилата се снимка на бившия заместник-кмет Павел Попов, украинския посланик и инвеститора Олег Невзоров, Коцев заяви, че кадърът е направен по време на официално културно събитие и няма връзка с инвестиционния проект.

„Няма никаква мистерия около това. Това е едно светско събитие. Става дума за изложба, която е организирана от Украинското посолство, на която официални гости са били поканени. Господин Попов е бил поканен като представител на общината. Там е имало редица други гости и очевидно въпросният господин Невзоров също е присъствал на тази изложба. Снимката с украинската посланичка – аз съм убеден, че господин Попов е там заради нея. Той се снима с посланичката на Украйна, не се снима с някой друг.“

По повод обвиненията на бившия кмет Иван Портних, че общината е направила опит да узакони незаконните постройки в района,

Коцев ги определи като „абсолютни глупости“

и обясни, че процедурата по подробния устройствен план се движи по законов ред и не зависи от кмета, докато не стигне до него за подпис.

По думите му незаконното строителство в крайна сметка ще стигне до процедура по премахване.

„Ние ще стигнем до актове за събаряне на това строителство, защото това казва законът. Те ще бъдат вероятно жалени в съда. Там ще има аргументи от двете страни. Това със сигурност ще е процедура, която ще мине през съответните етапи в съда.“

Коцев обаче подчерта, че разрушаването на обектите няма как да стане веднага.

„Няма да дойдат утре багерите, но в крайна сметка аз допускам, че ще се стигне до събаряне в някакъв момент.“