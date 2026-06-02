Лари Елисън от Oracle стана третият най-богат човек в света

Съоснователят на Oracle Лари Елисън се изкачи до позицията на третия най-богат човек в света, след като акциите на компанията отбелязаха нов силен ръст и продължиха впечатляващ растеж, подхранван от бума на изкуствения интелект.

Книжата на Oracle достигнаха нови върхове в рамките на деня в понеделник, продължавайки възходящата тенденция от края на май. Само за последните сесии компанията добави двуцифрен процент ръст, след като инвеститорите започнаха да я преоценяват не просто като традиционен софтуерен доставчик, а като

ключов инфраструктурен играч в AI екосистемата,

пише Forbes.

Паралелно с ръста на акциите се увеличава и състоянието на Лари Елисън, който притежава приблизително 40% от компанията. Само за кратък период той е добавил десетки милиарди към богатството си, след като пазарът реагира положително на новите договори и перспективи за AI инфраструктура.

Ръстът обаче не е безусловно приет от Уолстрийт. Част от анализаторите предупреждават, че амбициозните планове за разширяване на AI центрове изискват огромни капиталови разходи и че Oracle носи значителна дългова тежест. Общият дълг на компанията надхвърля 120 млрд. долара, което поставя въпрос дали очакваните приходи от AI партньорства ще могат да оправдаят инвестициите.

Въпреки това оптимизмът на пазара остава силен. Банки и инвестиционни домове повишават ценовите си цели, като посочват дългосрочни договори и стратегическото позициониране на

Oracle като доставчик на инфраструктура за гиганти като Microsoft, Nvidia и Meta.

Така, на фона на технологичния AI бум и засиленото доверие на инвеститорите, Лари Елисън временно се нарежда сред най-богатите хора в света, а Oracle се утвърждава като един от най-горещите играчи на Уолстрийт в момента.