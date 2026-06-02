Деня на Христо Ботев: Всенародно поклонение на връх Околчица

Отбелязваме Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица.

Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи Врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните пет дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове.

Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна:

"Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12:00 часа, когато засвирят сирените, всички да спрем и да помислим за малко."

"Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко, свързано с България", казват някои от хората.

Преди сирените в 12:00 часа в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност.