Украйна обръща хода на събитията на фронта, дава все по-малко жертви

Войната в Украйна достигна повратна точка. След провала на контраофанзивата на Украйна през 2023 г., пълномащабното нахлуване на Русия се установи в предвидим ритъм от летни и зимни офанзиви, между които натискът от атаки намаляваше, докато руските части се ротираха и прегрупираха. На пръв поглед тази година не изглежда по-различна. С прехода на пролетта към лято, украинските войски в землянките си по фронта отново са свидетели на постоянното нарастване на руските удари и опити за инфилтрация. Настроението сред украинските командири обаче се промени. Руските атаки оказват по-малък натиск върху техните части, отколкото в предишни години. Въпреки че ударите с дронове и обстрелите остават постоянни, руските бойни постижения намаляват. В Киев нараства оптимизмът, че Украйна може да се бори с Русия до прекратяване на огъня.

Промяната в настроението на Украйна не е резултат от радикална трансформация на начина, по който се води войната, а по-скоро произтича от едва доловим обрат в няколко тенденции, които заедно сочат към голяма промяна в траекторията на войната. През цялата 2024 г. и по-голямата част от 2025 г. Русия успяваше да набира повече войници, отколкото губеше, така че руските сили можеха да увеличат интензивността на нападенията срещу украински части, дори когато самите те понесоха големи жертви. Украйна, за разлика от нея, понасяше малко повече жертви, отколкото можеше да компенсира с нови войски, като отбранителните линии ставаха все по-тънки всеки месец. В Москва това доведе до самодоволно убеждение, че дори напредъкът да е бавен, руската армия в крайна сметка ще окупира целия Донбас, оспорваният регион в Източна Украйна, за който Русия предяви претенции през 2022 г. В един момент, според Кремъл, успехите му ще се ускорят, тъй като международната подкрепа за Украйна намалява и Украйна се бори да намери бойни войски, които да удържат ширината на фронта. Това накара Москва да заеме непримирима позиция в преговорите, организирани от Съединените щати след преизбирането на Доналд Тръмп. Ако преговорите се провалят, Кремъл все пак очакваше да получи това, което иска, на бойното поле.

Русия обаче вече не е на неумолим път към постигане дори на минималната си военна цел за осигуряване на сигурността на Донбас. Тъй като Украйна успява да постигне напредък по фронтовата линия и осуетява руските офанзиви, а руската армия все повече усеща напрежението от войната и влошаването на бойната си мощ, това, което дълго време изглеждаше толкова неправдоподобно, стана по-вероятно. Киев и неговите партньори биха могли да убедят Москва, че прекратяването на огъня е най-добрият вариант.

През последните две години украинските командири бяха затруднени от намаляващия брой на личния състав. Месечните жертви надвишаваха броя на личния състав, изпратен в бойните части от учебните центрове. Невъзможността на ротацията на частите, позволяваща на войниците да прекъсват бойното си дежурство, доведе до изтощение сред пехотата. Украйна успя да мобилизира около 30 000 нови войници на месец, но по-малко от половината от тези войски са склонни да стигнат до фронта. Много от тях не бяха медицински годни за бойна служба. Други бяха деморализирани от ниското ниво на обучение, пише за Foreign Affairs Джак Уотлинг, старши научен сътрудник по сухопътни войни в Кралския институт за обединени служби в Лондон.

Според проучване, извършено от службата на главния инспектор на украинските въоръжени сили, войските стават значително по-малко ефективни, ако се налага да останат в зоната на бойните действия повече от 40 последователни дни. Ротацията на войските обаче е опасна, тъй като войниците, движещи се напред-назад от позиции на фронтовата линия, стават уязвими за вражески дронове и артилерия. В резултат на това войниците са прекарали повече от 200 последователни дни в зоната на бойните действия. Това води до умора в бригадите и до схващането, че службата е еднопосочен билет до лазарета или моргата, което насърчава новите попълнения да дезертират по време на обучение. До началото на 2026 г. над 200 000 украински войници са регистрирани като отсъстващи без разрешение.

Украинските военни обаче започнаха да предприемат стъпки за справяне с тези проблеми в средата на 2025 г. Преди това най-високото ниво на тактическо формирование в украинската армия беше бригадата. През 2025 г. Украйна създаде над дузина армейски „корпуси“, всеки от които отговаряше за няколко подчинени бригади. Корпусът също така беше натоварен с обучение, така че войските да бъдат обучавани от онези, които ще ги водят в битка. Въпреки че този процес все още се прилага, той вече е повишил качеството на обучението и е обезкуражил новите войници да дезертират. Някои украински части също така са преминали от изискване за пет седмици основно обучение на осем, което по-добре подготвя войниците, преди да бъдат ангажирани в бой.

Украинската армия е преодоляла предизвикателството си с човешки ресурси.

В същото време редица украински части започнаха по-добре да интегрират пехотата, безпилотните системи, артилерията и бронетанковите си системи. На фронтовата линия те успяха да създадат периоди на господство над руснаците, което позволи ротация на войските и дори настъпление. Тези комбинирани тактики на оръжията помогнаха на украинските сили да постигнат напредък в Купянск през есента на 2025 г. и в Гуляйполе през пролетта на 2026 г. По-важното е, че украинците поддържаха благоприятно съотношение на жертвите, губейки по-малко войници от руснаците, дори когато бяха в настъпление. Украинските безпилотни летателни единици също така станаха по-способни да участват в това, което украинската армия нарича „среден удар“, атакувайки руски логистични цели на разстояние до 60 мили от фронтовата линия. Нарастващата плътност на украинските разузнавателни и ударни системи на бойното поле затруднява руските сили да се опитат да проникнат в украинските линии и да се снабдяват с провизии. Това ограничава бойната мощ, която Русия може да концентрира във всяка точка на фронтовата линия, намалявайки натиска върху украинските части.

Комбинацията от реформи с нарастваща тактическа майсторлък и подобрение в обучението доведе до обръщане на тенденцията в украинската армия към упадък, който характеризираше 2024 г. и голяма част от 2025 г. През първите месеци на 2026 г. имаше нетен положителен приток на нов персонал в бойните части. Засега тези подобрения са крехки. С удебеляването на растителността от пролетта до лятото, руските войски ще имат повече възможности да се инфилтрират и да оказват натиск върху украинските позиции. Докато някои украински части показват подобрена тактическа майсторлък, други бригади продължават да се затрудняват. Въпреки това има основания да се смята, че промените, приети от украинската армия през последната година, само ще продължат да я укрепват през следващата година.

Зрелостта на новия армейски корпус би трябвало да спомогне за разпространението на най-добрите практики в полза на затруднените бригади. Украинският президент Володимир Зеленски също обяви реформи в системата за мобилизация и условията за служба, които би трябвало да помогнат за осигуряване на попадане на повече мобилизиран персонал в бойните части. Тези реформи включват по-добро заплащане, определена продължителност на службата и преструктуриране на обучението и процеса на мобилизиране на персонала. Тежките боеве продължават, но украинската армия е преодоляла предизвикателството си с човешките ресурси и става все по-тактически умела в комбинирането на новите инструменти на войната със старите.

За разлика от фините, но положителни подобрения в състоянието на украинската армия, руските сили започнаха да отчитат спад в представянето си на бойното поле. Това е резултат от съчетанието на няколко фактора. През 2024 и 2025 г. руските предимства на бойното поле произтичаха от ангажимента на Москва за огромни резерви от човешка сила и интегрираното прилагане на огнева мощ от руската армия, което заедно налагаше постоянно изтощение на украинските сили. На теория, с руския набор, надвишаващ руските загуби, Кремъл би могъл да подложи някои войски на по-продължителен период на обучение, повишавайки цялостното качество на силите. Вместо това руското командване изглеждаше доволно да приеме огромни и продължителни загуби, хвърляйки войски с между два дни и две седмици обучение срещу украински позиции. Това доведе до около 23 000 руски жертви всеки месец до 2025 г.

Набирането на персонал в Русия е в крак със загубите, до голяма степен поради силните финансови стимули, предлагани от Кремъл, включително значително заплащане и опрощаване на дългове. Въпреки че този подход се оказа ефективен начин за привличане на неквалифицирани нови войници, той не привлече съответстващ екип от технически специалисти, които могат да получават разумни заплати в гражданската или военно-промишлената икономика. Руската армия, например, е далеч под целите си за набиране на оператори на дронове.

Заплащането като основен мотив за служба също е довело до натрупване на персонал в руските части, който е нетърпелив да избегне бой. Офицерите приемат подкупи от войници, които не искат да участват в нападение. Междувременно войниците, които нарушават нарастващия набор от противоречиви заповеди на руската армия, биват наказвани, като са хвърляни в нападения. Този безкомпромисен подход често помита важни помощни войски, като например тези, отговорни за логистиката, които са нарушили разпоредбите. В сила, където логистиката се координира предимно чрез приложението за социални медии Telegram, но в която Telegram е забранен, съвестният логистик е изложен на висок риск да бъде спрян от военната полиция и или да бъде измъчван за пари, или преназначен в щурмови части.

Руските бойни постижения намаляват.

Резултатът с течение на времето е натрупване на свързани и извличащи хонорари войници в междинни ешелони, като например полка, и изпразване на личния състав с професионален опит в подчинените части, тъй като те биват убивани или ранявани при опити за нападение. Липсата на качество на по-ниските нива е довела до влошаване на работата и невъзможност за изпълнение на планове или заповеди. Много офицери са получили повишенията си на място, без да са преминали през обширно офицерско обучение, а основната им задача е била психологически да подготвят войниците си за атаки, вместо да планират и изпълняват компетентни атаки на първо място.

В предишни години опустошителният ефект на руската артилерия, ударите с дронове и планиращите бомби компенсираше слабото представяне на руската пехота. Но бойното поле сега изглежда и функционира много различно от начина, по който руските военни плановици са свикнали да си го представят. Днес бойното поле не се състои толкова от противоположни фронтови линии, колкото от пояс от оспорвана територия с ширина около 18 мили, в който двете страни са преплетени. Картографските инструменти, които руските плановици използват, не са добре пригодени да отразяват точно как се сражават силите. Резултатът е разминаване в това, което руските плановици картографират, и какви заповеди всъщност е възможно да бъдат изпълнени. Това доведе до нарастваща неефективност в координацията на ударите.

Нито пък офицерите на по-ниски нива знаят непременно как да изпълняват заповедите, които получават. Освен това офицерите на средно ниво са насърчавани да докладват за успеха нагоре по веригата. Тези фактори доведоха до нарастващо несъответствие между това къде висшите руски командири смятат, че се намират войските им, и реалността на място. В резултат на това руските военни рутинно допускат грешки при разпределянето на артилерийски и безпилотни средства и издават редица заповеди, основани на лоша информация, които не могат да бъдат изпълнени. Накратко, руските сили са все по-неспособни да превърнат плановете във военни операции, което съответно отслабва и атаките им.

Комбинираните тенденции на нарастваща украинска сплотеност и дегенерация на руските бойни части може да накарат да изглежда, че успешният изход за Украйна е неизбежен. Това далеч не е така. Руската армия все още има над 600 000 войници, атакуващи Украйна, и не е изправена пред недостиг на боеприпаси, благодарение на огромния си военно-промишлен комплекс. Руските дронове и планиращи бомби продължават да създават проблеми на украинската логистика, докато руската пехота все още проучва украинските позиции, за да открие и използва пропуски. Намаляващата украинска противовъздушна отбрана води до повече руски атаки с дронове и крилати ракети на цяла украинска територия.

Украинските военни трябва да се борят усилено, за да задържат позициите си, а в някои сектори, като Константиновка, губят територии. Украинските войски може да са по-оптимистично настроени, но остават уморени. Въпреки че някои украински части демонстрираха значително подобрение в бойните си действия, има и бригади, които постоянно се представят по-слабо. Руските войски са също така опасно близо до ключови украински градове, като Запорожие в южната част на страната. Непосредствената тактическа картина може да е в полза на Украйна, но остава малък марж за грешка.

Въпреки това, Русия не е на път да завърши окупацията на Донбас до края на годината, както е наложено от Кремъл. Без значителна реорганизация на руските сили не е ясно дали Москва ще може да постигне тази цел и през 2027 г. Войната взема своето и руските военни усилия са в затруднено положение.

Партньорите на Украйна трябва да продължат да оказват достатъчен натиск върху Русия.

Засега няма индикации, че руският президент Владимир Путин е променил мнението си, че Украйна не трябва да съществува като независима държава или че вече не иска да я подчинява. Но Путин показа, че е отзивчив към реалностите на бойното поле, когато не може да ги пожелае да ги изчезнат, като например когато руските сили се изтеглиха от Киев и Херсон през 2022 г. Въпросът следователно е как ще реагира Кремъл, след като осъзнае, че перспективите му на бойното поле помръкват.

Големият риск е Кремъл да ескалира и да започне по-съгласуван процес на военна мобилизация, позволявайки насилственото набиране на специалистите, от които се нуждае руската армия, както и голям резерв от човешки ресурси. Това може да стимулира руските военни успехи в Украйна, но е изпълнено с политически и икономически рискове у дома. Руската централна банка вече предупреждава, че страната е изправена пред сериозен недостиг на работна ръка. След като руската армия се е деградирала до такава степен, не е ясно дали въоръжените сили биха могли да използват ефективно голямото вливане на човешки ресурси. Кремъл вероятно обмисля последиците от подобно драстично действие. Военните са препоръчвали по-широки мобилизации на няколко места по време на войната, а Путин винаги се е съпротивлявал.

Друга възможност е Кремъл да спре всякакви големи офанзиви и да заеме по-отбранителна позиция, като не предлага прекратяване на огъня, докато продължава да обстрелва Украйна с дронове, балистични и крилати ракети през поредната зима. Путин може да прецени, че Русия просто може да проточи конфликта по-дълго, отколкото Киев може да издържи. Но този път става все по-труден за Кремъл, тъй като украинците демонстрират способността си да провеждат по-ефективни офанзивни действия. Нарастващото използване на удари с голям обсег от страна на Украйна, насочени към обекти, важни за руската икономика, също ще затрудни Москва да води вечна война.

Ако Украйна успее да засили настоящите тенденции през останалата част от годината – със собствените си сили във възход и Русия, която се бори – става все по-правдоподобно Киев и неговите партньори да успеят да убедят Москва в предимствата на приемането на безусловно прекратяване на огъня. Партньорите на Украйна трябва внимателно да обмислят как този път може да бъде направен привлекателен за Кремъл, тъй като в процеса биха могли да бъдат хвърлени много отровни хапчета, които биха насърчили Путин да проточи конфликта допълнително. Но има и нарастваща възможност да се убеди Путин, че прекратяването на огъня е най-малко рисковият му вариант.

Това не означава, че Путин ще се откаже от враждебността си към Украйна. Но Кремъл може би ще успее да се убеди, че прекратяването на огъня предлага най-добрия път към крайните му цели, след като досега не е успял да ги постигне на бойното поле. Путин несъмнено ще се насочи към опити да се възползва от последвалата политическа и икономическа нестабилност на Украйна, за да упражни влияние върху Киев. А паузата би могла да позволи на Москва да реши някои от проблемите с военните си, оставяйки Украйна заплашена от потенциала да бъде атакувана отново във всеки един момент.

Украинската общественост, от своя страна, би приветствала почивка от мъките на войната. Ако Украйна и Русия се споразумеят за прекратяване на огъня, това би представлявало голямо постижение за Киев и би предоставило възможност да се работи за траен мир. То би крило и много рискове.

Украинската общественост би оказала натиск върху правителството да демобилизира или поне да замени опитните, но изтощени войници на фронтовата линия с по-свежи, но по-екологични войски. След години на военна позиция, страната внезапно ще трябва да се справи с огромните щети на своята индустрия и инфраструктура. Политическото единство на страната ще се разпадне от искания за избори. С усещането, че непосредствената заплаха от Русия отслабва, европейските партньори може да станат по-малко щедри в осигуряването на отбраната на Украйна. Накратко, страната ще се окаже уязвима, а Русия ще намери достатъчно възможности да дестабилизира съседката си.

Въпреки че успешният край на войната далеч не е гарантиран, сега той е реална възможност. За да се направи този резултат по-вероятен, Киев трябва да продължи да укрепва отбраната си, като осъществи реформата и преструктурирането на силите си. Международните партньори на Украйна трябва да продължат да оказват достатъчен натиск върху Русия, като продължават да въоръжават Украйна и да налагат икономически санкции на Кремъл. Политическите и икономическите рискове от безкрайното продължаване на конфликта започнаха да тежат върху вземането на решения от Кремъл. Партньорите на Украйна трябва да оценят как могат да помогнат за промяна на сметки на Москва. И е все по-важно Европа, предвид постепенното отдръпване на Вашингтон от континента, да обмисли сериозно как може да спечели крехкия мир, ако бъде постигнато прекратяване на огъня. В крайна сметка прекратяването на огъня е необходимо условие за сигурността и просперитета на Украйна, но не ги гарантира.