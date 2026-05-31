Иван и Владимир, синовете на Путин, се отглеждат като "образовани европейци"

Децата на руския президент Владимир Путин се отглеждат от чуждестранни гувернантки и учителки, които са подписали договори, задължаващи ги да избягват всякакви дискусии по ЛГБТ теми и да им помагат да говорят чужди езици като "образовани европейци", според разследване, публикувано от Systema, разследващото звено на Радио Свободна Европа.

Документи, прегледани от журналисти, показват, че персоналът, грижещ се за децата на руския лидер и Алина Кабаева, е под строг надзор, получава значителни суми и е подчинен на строги правила относно работата и поведението си.

Колко се плаща на западните детегледачки?

През януари 2026 г. най-малко 3,5 милиона рубли (приблизително 37 000 евро) са били похарчени за заплатите на три гувернантки, които са се грижили за най-малките деца на Владимир Путин.

Журналисти на Systema са получили и анализирали документи и кореспонденция, свързани с персонала, работещ със синовете на Путин и бившата олимпийска шампионка Алина Кабаева. Към началото на 2026 г. най-малките деца на Путин, Иван (роден през 2015 г.) и Владимир (роден през 2019 г.), са имали поне три гувернантки: София Б., гражданка на Босна и Херцеговина, Ирен Е., гражданка на Германия, и Карол Р., гражданка на Южна Африка.

През май 2026 г. Карол Р. подава оставка по причини, които остават неясни.

Плащанията на персонала, работещ с децата на Путин, се изчисляват индивидуално, въз основа на броя отработени часове. Официално гувернантките са посочени като "старши преводачи" в Института за професионално развитие на Международния медицински център "Согаз" - институция, свързана с близкия помощник на Путин Юрий Ковалчук ​​и дъщерята на президента Мария Воронцова. Тази уговорка им позволява да получават визи и разрешителни за работа в Русия като "висококвалифицирани специалисти".

Договорите за персонала предвиждат основна заплата от 167 000 рубли (приблизително 1800 евро), плюс бонуси. Гувернантките могат да получават и част от възнаграждението си в брой, като подобни практики са документирани в анализираната кореспонденция.

Децата на Путин се отглеждат "като образовани европейци"

Документите, разгледани от Systema, обхващат периода 2017-2026 г. Повечето от тях са изпратени на имейл адрес, използван от братовчедките на Алина Кабаева, Олеся Федина и Екатерина Головачева. Нито Путин, нито Кабаева са споменати по име в документите, а децата им почти винаги са посочени само като "бенефициенти".

В документ от 2019 г. обаче се появява името на едно дете: Иван Федин. Синът на Олеся Федина обаче има различно име. В продължение на девет години около 20 частни учители са работили за семейство Путин-Кабаева.

По едно време от четири до шест души са били ангажирани с образованието на едно дете, понякога едновременно, понякога на ротация. Сред задълженията им е било преподаването на чужди езици. Програмата на Иван, на тригодишна възраст, е включвала уроци по английски и немски език. Според документите, Олеся Федина е казала на гувернантките през 2019 г., че до четиригодишна възраст Иван трябва да бъде постоянно изложен на "пълноценна езикова среда". Тя уточнява, че говоримият английски на детето трябва да тече толкова естествено, колкото "речта на образован европеец".

Подобни изисквания съществуват и за немския език.

Забрана за дискусии на ЛГБТ тематика

Systema цитира и друга клауза, включена в договорите за персонала:

"Никога не налагайте своите религиозни, политически или идеологически възгледи на бенефициента. Не обсъждайте теми, свързани със сексуални отношения или сексуално образование, без предварителна консултация с работодателя. При никакви обстоятелства не трябва да се обсъждат теми, свързани с ЛГБТ тематика."

Здравето на учителите е било следено отблизо

Преди да бъдат наети, те са били задължени да преминават медицински прегледи в клиниката "Согаз" и да ги повтарят след всяко пътуване. Инфекциозно заболяване или друго състояние, което им е попречило да работят повече от три седмици, е можело да доведе до незабавно уволнение.

Служителите са били задължени да попълват подробни, многостранични отчети ежедневно. В много случаи не им е било позволено да напускат това, което документите наричат ​​"семейния комплекс" или резиденцията "Валдай".

През 2022 г. в кореспонденция с учителка по английски език, идентифицирана като Джейн М., това ограничение е описано като наложено при "карантинни условия".

"Бях просто човек, който правеше това, което ми беше казано"

Договорите показват, че на всеки служител се осигурява стая в апартамент или хотелски апартамент, с уговорката, че може да се наложи да споделя пространството с друго лице, но ще му бъде гарантирана собствена стая и баня с душ.

Досиетата показват, че някои назначени служители са били уволнени преди изтичането на договора им, други са напуснали по собствено желание, а няколко потенциални потенциални детегледачи са пътували до Москва или Санкт Петербург, преминали са интервюта и изпити и са били изпратени обратно у дома.

34-годишна австрийка, която се е подготвяла усърдно за работата да се грижи за 4-годишно дете и да го обучава на немски език, е била разочарована, след като пристига през юли 2019 г. и първо отсяда в петзвездни хотели, както е обещано, а след това се озовава "насред нищото" в малко селце близо до Валдай. Това пише тя на потенциалните си работодатели, след като те ѝ казват в имейл, че не е подходяща. В разговор със Systema години по-късно, тя каза, че кореспонденцията за работата е била водена с висока степен на секретност и никога не ѝ е било казано за кого ще работи.

Повечето от учителките и гувернантките, споменати в документите, не отговориха на въпросите на Systema. Само една бивша гувернантка потвърди, че е работила в Русия три месеца, но каза, че никога не ѝ е било казано кой е работодателят ѝ.

"Получавахме заповеди и информация само чрез асистенти на семейството", казва тя, добавяйки, че от наетите се е очаквала "абсолютна дискретност, лоялност, мълчание и подчинение". "Бях просто човек, който правеше това, което ми беше казано."

Имената и датите на раждане на децата на Путин и Кабаева са идентифицирани за първи път от Центъра "Досие". Според разследването, проведено от тази организация, Иван и Владимир живеят предимно в президентската резиденция във Валдай, имот, описан подробно от изданието "Проект" през 2023 г., където се възползват от услугите на гувернантки, детегледачки и лични треньори.

Центърът "Досие" съобщи и за механизма, по който персоналът се наема чрез две фирми, свързани с Юрий Ковалчук, и заключи, че всички аспекти на набирането и управлението на персонала се управляват от братовчедката на Алина Кабаева, Олеся Федина.