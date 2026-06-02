44-годишната Серина се връща на корта на 8 юни в Лондон

23-кратната шампионка от „Големия шлем“ Серина Уилямс потвърди, че се завръща в професионалния тенис.

„Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следваща страница. Имах толкова много значими моменти в кариерата си на трева и съм развълнувана да се завърна в състезанието на една от най-престижните сцени в нашия спорт“, каза Уилямс пред BBC.

44-годишната Уилямс ще излезе на корта в Лондон за турнир от WTA 196 седмици след последното си професионално участие на Откритото първенство на САЩ през 2022 г.

Серина ще играе на двойки срещу Виктория Мбоко в Лондон. Турнирът ще се проведе от 8 до 14 юни.

19-годишната Мбоко е една от най-перспективните тенисистки и е девета в света на сингъл. Говорейки след мача си от втория кръг на Откритото първенство на Франция миналата седмица, канадката определи Уилямс като свой идол. Мбоко загуби в третия кръг на Ролан Гарос в събота от бившата шампионка от Australian Open Мадисън Кийс.

Уимбълдън, където Уилямс е спечелила седем титли на сингъл и седем титли на двойки, започва три седмици след "Queen's Club". Тя ще се нуждае от уайлд кард, за да участва в турнира.

23-те титли от Големия шлем на сингъл на Уилямс са най-много, спечелени от жена в Откритата ера, и вторият най-висок резултат за всички времена в женския тенис, след Маргарет Корт с 24 титли.

Тя прекара 319 седмици на върха на световната ранглиста и спечели 73 титли на сингъл от WTA тура. Също така спечели и 14 титли от Големия шлем на двойки със сестра си Винъс Уилямс, като двете останаха непобедени на финали на големи турнири заедно, и спечели три златни олимпийски медала на двойки, а също и индивидуалното злато от Лондон през 2012 г.

Серина завърши "Златния шлем“ в кариерата си на сингъл и двойки - спечели и четирите титли от Големия шлем и олимпийско злато - и спечели всеки турнир от Големия шлем на сингъл поне три пъти.