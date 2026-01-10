Украински дрон предизвика пожар в нефтохранилище в руската Волгоградска област

Украинска атака с безпилотен летателен апарат предизвика пожар в нефтохранилище в Октябрийски район в южната част на Волгоградска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи в публикация в "Телеграм", че до момента няма данни за жертви, но е възможно да се наложи евакуацията на хората, живеещи в близост.

Свързани статии Фронтът под натиск: Дронове на Украйна спират притока на руски войници

През последните месеци Украйна започна да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия с цел да лиши Москва от възможности да финансира военната си кампания срещу Киев.

По-рано днес руското Министерство на отбраната съобщи, че към 09:00 ч. московско време (08:00 ч. българско) въздушната отбрана на страната е свалила 67 украински дрона.

(БТА)