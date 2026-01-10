IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Украински дрон предизвика пожар в нефтохранилище в руската Волгоградска област

Възможно е да се наложи евакуацията на хората, живеещи в близост

10.01.2026 | 12:29 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украинска атака с безпилотен летателен апарат предизвика пожар в нефтохранилище в Октябрийски район в южната част на Волгоградска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти. 

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи в публикация в "Телеграм", че до момента няма данни за жертви, но е възможно да се наложи евакуацията на хората, живеещи в близост. 

Свързани статии

През последните месеци Украйна започна да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия с цел да лиши Москва от възможности да финансира военната си кампания срещу Киев.  

По-рано днес руското Министерство на отбраната съобщи, че към 09:00 ч. московско време (08:00 ч. българско) въздушната отбрана на страната е свалила 67 украински дрона. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украинска атака с дрон нефтохранилище Волгоградска област
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem