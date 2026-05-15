Доставя ли Китай оръжия на Украйна: Забелязани са китайски системи FN-16

Преносими зенитно-ракетни системи FN-16, произведени в Китай, са се появили на въоръжение на войници от батальона за противовъздушна отбрана на 160-та механизирана бригада на Украйна, потвърждават снимки, публикувани от пресслужбата на бригадата.

Пресслужбата на бригадата публикува изображенията заедно с изявление, описващо денонощната мисия на подразделението. „Изтребители от зенитно-ракетния батальон държат небето под бдителен контрол всеки ден и всяка нощ“, се казва в изявлението. „Те откриват вражески цели, проследяват ги и ги унищожават, преди да могат да нанесат удар.“

В изявлението не се посочват конкретните показани оръжейни системи, но публикуваните снимки потвърждават наличието на пускови установки FN-16 във формированието.

FN-16 е китайски експортен продукт, базиран на китайската QW-2, известна като Vanguard-2, раменна ракета земя-въздух с инфрачервено самонасочване, предназначена за поразяване на самолети и хеликоптери на ниска височина. Подобно на други ПЗРК в своя клас, FN-16 дава възможност на подразделенията за противовъздушна отбрана на ниво пехота да се справят с въздушни заплахи без монтирани на превозни средства радарни или системи за управление на огъня, като операторът използва инфрачервена търсачка, за да засече и проследи целта преди изстрел, пише Defence.

Серията QW представлява значителна стъпка напред от най-ранните проекти на ПЗРК на Китай, включвайки подобрена система за търсачка и насочване, която ѝ осигурява по-добри резултати срещу контрамерки и по-добра дискриминация на целите от по-старото поколение ръчни ракети. Експортният вариант FN-16 се е появил във въоръжението на множество страни в Азия, Близкия изток и Африка, което го прави широко разпространена система, чийто точен произход в инвентара на даден потребител може да бъде трудно да се установи само от наличните доказателства.

Произходът на системите FN-16, които се виждат в украинската служба, не е потвърден в наличните източници.

Няколко източника предполагат, че системите може да са достигнали Украйна чрез прехвърляне на преди това прихванат товар, първоначално предназначен за Йемен, през Иран, където подобни системи са били документирани. Този път на доставки, ако е точен, би бил в съответствие с по-широкия модел, чрез който Украйна е придобивала оръжия и боеприпаси, прихванати при транзит към силите на хусите или други свързани с Иран групировки, категория материали, които периодично се появяват в украинската служба без официална документация за трансфер между правителствата. Тази версия на произхода обаче остава непотвърдена и други пътища на трансфер не могат да бъдат изключени от наличните доказателства.

Оперативното значение на системите FN-16 в украинската служба се простира отвъд появата им на снимките на една бригада. Конфликтът в Украйна доведе до един документиран случай, в който ракети тип FN са били използвани за прихващане на крилата ракета „Калибър“, цел, която представлява значително по-взискателен бой от хеликоптерите и самолетите на ниска височина, за чието поражение традиционно са проектирани ПЗРК. „Калибър“ е дозвукова крилата ракета за наземна атака с профил на полет, който в крайната си фаза може да се приближава на ниска височина и сравнително ниски скорости в сравнение с бързите реактивни самолети, което я поставя в параметрите за бой на способна ПЗРК, управлявана от квалифициран екипаж при благоприятни условия.

Потвърдено прихващане на „Калибър“, използващо ракети тип FN, би установило, че системата има по-голяма оперативна полезност в ролята на противоракетна отбрана, отколкото биха могли да предполагат първоначалните ѝ проектни спецификации, и допълва документираните доказателства, че украинските противовъздушни сили са използвали ПЗРК срещу по-широк набор от цели, отколкото предишни конфликти са потвърждавали.

Наличието на ПЗРК с китайски произход на въоръжение в Украйна повдига въпроси, на които наличните доказателства не могат да отговорят окончателно. Китай е запазил официална позиция на неутралитет в руско-украинския конфликт и не е признал, че е доставял оръжия на Украйна. Ако системите FN-16 са достигнали Украйна през прехванатия ирански товарен път, описан от някои източници, тяхното присъствие не би означавало непременно пряка роля на китайското правителство във въоръжаването на Украйна. Произведените в Китай оръжия са се разпространили широко чрез трансфери на трети страни и конфискации по време на конфликти в множество театри на военни действия, а появата на китайско оборудване в зона на конфликт сама по себе си не установява отношения на доставка с Пекин. Това, което установява, най-малкото, е, че тези системи са налични и са в оперативна употреба в поне едно украинско формирование на противовъздушната отбрана.