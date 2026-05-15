Западът в момента използва Балтийския регион като трамплин за изпробване на механизмите си за ескалация на напрежението и сдържане на Русия, заяви пред "Известия" руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко .

"Регионът беше най-мирният във военно отношение. Там нямаше конфликти, нито замразени, нито размразени. Нямаше абсолютно никакви предпоставки за ескалация на напрежението. Балтийският регион сега се използва от Запада като лаборатория за изучаване как да се ескалира ситуацията и как да се сдържа Русия от различни регионални и географски посоки", отбеляза той, цитиран от ТАСС.

"Сега те се приближават към Арктика, формират различни коалиции.

Това, разбира се, е много тревожно развитие. И това развитие, тази линия, е в пълно противоречие с фундаменталните интереси на държавата и народите, които съставляват Арктическия съюз", добави Грушко. "Не мога да не си спомня лозунга на норвежкото председателство на Арктическия съвет: високи географски ширини, ниско напрежение. Това са много хубави думи, но в действителност практическата политика, следвана от нашите западни противници, е да превърнат Арктика в арена за военна конфронтация."