Тимчо Муцунски се присети, че трябват и реформи по пътя за ЕС

Министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски заяви, че членството в Европейския съюз (ЕС) остава стратегическа цел на държавата и един от ключовите стълбове на македонската външна политика, като подчерта, че европейската интеграция изисква сериозност, отговорност и национален консенсус по най-важните държавни въпроси, предава "Нова Македония".
"Но трябва да бъдем честни и със себе си, и с гражданите си - европейската интеграция не може да бъде успешна без сериозност, без отговорност и без минимален национален консенсус по най-важните държавни въпроси", подчерта Муцунски.
Той заяви, че европейската интеграция не трябва да бъде обект на ежедневни политически конфронтации, а по-скоро процес, който определя бъдещето на страната.
"Това не е процес на едно правителство. Това не е процес на една политическа партия. Това е процес, който определя бъдещето на държавата", каза още Муцунски.
Той призова за политически диалог, основан на аргументи, институции и взаимно уважение, вместо на политически наративи, които, както той посочи, подкопават доверието в процеса.
Муцунски подчерта, че европейската интеграция не е просто политически лозунг,
а процес, който предполага реформи, функциониращи институции, върховенство на закона и независима съдебна система, но и чувство за отговорност към държавата.
В тази връзка министър Муцунски призова опозицията да прояви зрялост и конструктивност и да се ангажира активно с реформи, които са пряко свързани с европейския дневен ред и Плана за растеж на Европейския съюз, особено в областта на Изборния кодекс и съдебните закони.
"Не декларативна подкрепа за Европа на пресконференции, а конкретна подкрепа там, където реално се вземат решения – в институциите и в Парламента", добави той.
Муцунски посочи, че това са реформи, които пряко засягат доверието в държавата, върховенството на закона и способността на държавата да използва възможностите, открити от Европейския съюз, като предупреди, че всяко блокиране, забавяне или политизиране на тези процеси представлява удар по европейската перспектива на страната.