Тръмп продава: Си поиска 150 самолета „Боинг“, дадох му 200

Китай се е съгласил да поръча 200 самолета от американския самолетостроител "Боинг" (Boeing), съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за телевизия "Фокс", предаде Ройтерс.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано заяви, че очаква да бъде обявена голяма поръчка за "Боинг" по време на посещението на Тръмп в Пекин, който се срещна с китайския лидер Си Цзинпин.

"Нещо, за което той се съгласи днес, е, че ще поръча 200 самолета "Боинг". Искаха 150, получиха 200", каза Тръмп, цитиран от "Фокс".