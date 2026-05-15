Тръмп продава: Си поиска 150 самолета „Боинг“, дадох му 200

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт потвърди поръчката

15.05.2026 | 08:54 ч. Обновена: 15.05.2026 | 09:03 ч.
Снимка БГНЕС

Китай се е съгласил да поръча 200 самолета от американския самолетостроител "Боинг" (Boeing), съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за телевизия "Фокс", предаде Ройтерс

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано заяви, че очаква да бъде обявена голяма поръчка за "Боинг" по време на посещението на Тръмп в Пекин, който се срещна с китайския лидер Си Цзинпин

"Нещо, за което той се съгласи днес, е, че ще поръча 200 самолета "Боинг". Искаха 150, получиха 200", каза Тръмп, цитиран от "Фокс". 

Тагове:

боинг тръмп си поръчка самолети
