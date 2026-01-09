Фронтът под натиск: Дронове на Украйна спират притока на руски войници

Главнокомандващият на Украйна заяви, че за първи път във войната нейните дронове убиват или сериозно раняват руски войници толкова бързо, колкото може да изпрати нови войски на бойното поле.

Дроновете са най-голямата заплаха на бойното поле, отговорни за най-много жертви в тази война. Украйна разчита в голяма степен на тях, особено на евтините дронове с изглед от първо лице, като решения за недостига на човешка сила и оборудване.

Главнокомандващият на Украйна, генерал Александър Сирски, заяви във вторник в публикация в Telegram, че декември е първият месец, в който безпилотните системни подразделения на Украйна са „неутрализирали“ приблизително толкова руски военнослужещи, колкото са били призовани за един месец.

Той каза, че видеозапис потвърждава 33 000 руски загуби миналия месец.

„Реалните загуби на окупаторите са по-големи“, каза генералът.

Русия не е предоставила официални данни за жертвите, пише Business Insider. Що се отнася до броя на новите руски войници, изпращани в Украйна всеки месец, американска оценка определи броя им на около 30 000 през април миналата година. През май обаче руският президент заяви, че броят им е два пъти по-голям. Оценка на украинското разузнаване от декември заяви, че Русия е изпълнила целта си за мобилизация за 2025 г. от 403 000, средно над 36 000 на месец.

Руските въоръжени сили в Украйна са смесица от войници по договор, които се записват доброволно за бой

- Русия привлича доброволци с различни привилегии, като бонуси за подписване - наборници, привлечени чрез цикли на наборна служба и други източници. Русия е вербувала хора от затворите си и преди.

Въпреки че точните загуби са неясни, оценките на украинското и западното разузнаване сочат значително изчерпване. Русия има много по-голямо население, от което да черпи войници, отколкото Украйна, за която също се твърди, че е понесла значителни загуби в тази война. Някои оценки оценяват руските загуби на 1000 войници на ден.

Въпреки че Русия има по-голямо население, от което да черпи войници, тя се е опитала да избегне повтарящи се мащабни принудителни мобилизации.

Руският президент Владимир Путин публично обеща да не изпраща наборници на фронтовата линия, страхувайки се от последствия. Това ограничи възможностите на Русия да направи с тях, въпреки че широко разпространените доклади и заловените наборници твърдят, че уверенията са били подвеждащи.

Нарастващата мощ на дроновете в Украйна

Сирски нарече 2025 г. голям пробив за войната с дронове в Украйна и обеща, че тя няма да спре, с планове за допълнително увеличаване на възможностите през 2026 г.

Той каза, че през декември броят на целите, ударени или унищожени от дронове, се е увеличил с 31%, а броят на ударения руски персонал се е увеличил с повече от 25%.

Сирски заяви през ноември, че безпилотните системи са отговорни за около 60% от всички ударени вражески цели. Тази цифра понякога е била по-висока в районите на фронтовата линия.

Дроновете директно атакуват войски и оборудване – или като носят експлозиви, или като хвърлят оръжия като гранати – и също така събират разузнавателна информация, която оформя начина, по който армиите използват други сили. Дори евтините дронове са имали огромно въздействие, унищожавайки сложни, многомилионни системи като танкове.

Русия и Украйна са в надпревара в разработването на дронове, за да разполагат с по-голям брой и по-модерни дронове, както и с технологии за борба с тях.

Сирски предупреди, че Русия също има амбициозни планове за своите дронове. Той каза, че Русия е копирала Украйна, като е създала отделна част от армията за безпилотни системи, и каза, че разполага с 80 000 военнослужещи. Той каза, че Русия планира да разшири този брой до 165 500 тази година и до почти 210 000 до 2030 г.