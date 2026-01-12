IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зловещо: Намериха човешки глави на плаж и послание

Полицията приписва случая на конфликт между престъпни групи

12.01.2026 | 06:51 ч. 3
Снимка: Reuters

Пет човешки глави бяха намерени на плаж в югозападната част на Еквадор, съобщи снощи местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес. 

На снимки, публикувани от еквадорски медии, се вижда кървава сцена. До главите е било поставено предупредително съобщение, насочено срещу предполагаеми изнудвачи на рибари в малкото рибарско градче Пуерто Лопес.

Полицейски доклад приписва случая на конфликт между престъпни групи.

Според властите на страната в района действат мрежи за трафик на наркотици, свързани с транснационални картели, които използват рибарите и техните малки лодки за незаконните си дейности.

Провинция Манаби, където се намира Пуерто Лопес, от известно време е обхваната от насилие, свързано със спор за територия и контрол над маршрутите за трафик на наркотици, отбелязва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

еквадор убийство
