Младеж рани с нож четирима студенти и двама полицаи в студентско общежитие в Башкирия

Лекарите оценяват състоянието им като тежко

07.02.2026 | 22:32 ч. Обновена: 07.02.2026 | 22:32 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Въоръжен с нож младеж е проникнал в студентско общежитие на Башкирския държавен медицински университет в административния център на руската република Башкирия - град Уфа и е ранил четирима студенти и двама служители на полицията, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС.

"В болниците в Уфа се оказва медицинска помощ на четиримата пострадали при инцидента в общежитието на БДМУ, състоянието на един от които лекарите оценяват като тежко. Проведена е консултация със специалисти от Националния медицински изследователски център по хирургия "Вишневски" в Москва, разработена е тактика за оперативно лечение. Трима от пострадалите са в средно тежко състояние", съобщи пред журналисти преслужбата на здравното министерство на Русия.

Оттам добавиха, че още един пострадал е освободен за амбулаторно лечение.

Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувано наказателно дело за опит за убийство на две и повече лица и посегателство върху живота на служител на провоприлагащите органи.

Тагове:

младеж нож студенти полицаи студентско общежитие Башкирия
