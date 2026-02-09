Такаичи си осигури историческо мнозинство с убедителна победа на изборите в Япония

Консервативният министър-председател на Япония Санае Такаичи постигна убедителна победа на предсрочните избори в неделя, отбелязвайки исторически обрат за нейната партия, която през последните години губеше подкрепа от избирателите си, докато не застана начело, съобщава CNN.

Откакто беше избрана преди повече от четири месеца, превръщайки се в първата жена лидер на Япония в страна, където мъжете отдавна доминират в политиката, Такаичи се радва на високи рейтинги на одобрение и блестяща подкрепа от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Тя спечели много избиратели със своята прословута силна работна етика, умела игра в социалните медии и харизма, отбелязана със забавни моменти като например неотдавнашната импровизирана барабанна сесия с южнокорейския президент И Дже-мьон – разпалвайки обществения ентусиазъм до нива, невиждани от времето на бившия министър-председател Шиндзо Абе.

Свикването на предсрочни избори беше рисковано, но Такаичи се надяваше да превърне собствената си популярност в по-силен мандат за своята Либералнодемократическа партия (ЛДП), която беше отслабена през последните години от скандал, свързан със злоупотреба с политически средства.

Рискованият ѝ ход се отплати. ЛДП спечели повече от 310 от 465-те места в долната камара на японския парламент, което е първият път след Втората световна война, в който една партия си осигурява мнозинство от две трети. По-широката управляваща коалиция спечели повече от 340 места.

От решаващо значение е, че свръхмнозинството от две трети в долната камара ще позволи на партията на Такаичи да отмени гласовете в горната камара на парламента и да предложи изменения в конституцията.

Тръмп я поздрави веднага

В интервю Такаичи благодари на избирателите, които "се осмелиха да издържат на студа и преминаха през заснежените пътища, за да гласуват“.

"Исках избирателите да ми дадат мандат, защото се застъпвах за отговорна, проактивна фискална политика, която би променила значително икономическата и фискалната политика“, се казва още в изявлението на Такаичи.

Тя благодари на Тръмп за подкрепата му по-рано този месец и заяви, че потенциалът на съюза между САЩ и Япония е "безграничен“.

Тръмп отпразнува победата ѝ с публикация в социалните мрежи в неделя.

"Поздравления за премиера Санае Такаичи и нейната коалиция за убедителната победа на днешните много важни избори. Тя е високо уважаван и много популярен лидер. Смелото и мъдро решение на Санае да свика избори се отплати с пълна сила“, написа Тръмп.