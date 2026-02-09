Корабче се сблъска с гондоли във Венеция, осем души пострадаха

Осем души бяха ранени при сблъсък на няколко плавателни съда във Венеция, съобщават италианските медии.

Корабче на транспортната компания „Алилагуна“ се е повредило и е променило рязко курса си, при което се е сблъскало с две гондоли в Канале гранде в зоната при моста „Риалто“.

Пътниците от гондолите са паднали в студените води на канала.

С черепна травма е капитанът на корабчето на „Алилагуна“.

Инцидентът е станал вчера по обед местно време.

Във Венеция от 31 януари се провежда Венецианският карнавал и туристите са много. Ден преди сблъсъка при моста „Риалто“ по Големия венециански канал се състоя една от емблематичните прояви от карнавалната програма – водното шествие на 12-те най-красиви момичета на карнавала. Те бяха транспортирани по двойки в гондоли и след края на водното шествие бяха представени на широката общественост на голямо тържество на площад „Сан Марко“.

(БТА)