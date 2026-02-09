IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Корабче се сблъска с гондоли във Венеция, осем души пострадаха

Имало е повреда на корабчето

09.02.2026 | 11:20 ч. Обновена: 09.02.2026 | 11:28 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Осем души бяха ранени при сблъсък на няколко плавателни съда във Венеция, съобщават италианските медии.

Корабче на транспортната компания „Алилагуна“ се е повредило и е променило рязко курса си, при което се е сблъскало с две гондоли в Канале гранде в зоната при моста „Риалто“. 

Пътниците от гондолите са паднали в студените води на канала. 

С черепна травма е капитанът на корабчето на „Алилагуна“. 

Инцидентът е станал вчера по обед местно време.

Във Венеция от 31 януари се провежда Венецианският карнавал и туристите са много. Ден преди сблъсъка при моста „Риалто“ по Големия венециански канал се състоя една от емблематичните прояви от карнавалната програма – водното шествие на 12-те най-красиви момичета на карнавала. Те бяха транспортирани по двойки в гондоли и след края на водното шествие бяха представени на широката общественост на голямо тържество на площад „Сан Марко“.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

плавателни съдове Венеция гондоли
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem