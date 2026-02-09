Криминален психолог: Калушев може и да не е убиец, но се бори с нещо голямо

Криминалният психолог д-р Светлана Димитрова изрази мнението си, че Калушев може и да не е убиец, но се е борил с нещо “много голямо”.

“Случаят с откритите шест трупа около мистерията "Петрохан" разтърси обществото с бруталността си и с усещането, че зад престъплението стои нещо много по-дълбоко от единичен акт на насилие”, коментира психологът в предаването “България сутрин” и анализира тревожните сигнали, които този случай изпраща към цялото общество.

По думите на д-р Димитрова най-фрапиращото е убийството на 15-годишно момче.

Писмото на Ивайло Калушев до майка му

Д-р Димитрова е категорична, че написаното крие дълбоко послание. Според нея това показва логика и динамика, която се е развивала във времето.

“Това не е нещо, което се е случило от вчера за днес. Това е предупреждение и страх, който много ясно си личи. Тревожността за това какво се случва на територията на държава от ЕС в XXI век", на мнение е психологът.

Д-р Димитрова отхвърля версията, че става дума за класически профил на убиец и самоубиец. Аргументира се с тезата, че Калушев е бил отдаден на много каузи.

"Егоцентризмът на неговия "Аз" автоматично го изключва като типичен самоубиец и убиец, отвъд нарцистичната му структура. Говорим за безсилие. Сам не можеш да се бориш срещу колоси и титани, които по отношение на една структура като държава или мегаполис - човекът се е борил отвъд чисто човешките си способности - да надвие нещо, което е много по-голямо от него", обясни специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Затворените общества

В публичното пространство се появяват и версии за сектантство, които според експерта често се използват манипулативно. Д-р Димитрова подчерта, че в затворените общества има лоялност и тесни връзки, посвещение към нещо, отвъд личния “Аз”.

Особено внимание криминалният психолог обърна на поведението на бащата на 15-годишното момче, което изчезна около смъртта на тримата мъже при "Петрохан" и което беше намерено мъртво в кемпера в неделя.

"Жестовете на бащата са хладнокръвни и много добре премерени. Има изключително близки отношения с доверителя си. Появяването му беше хладнокръвно от негова страна, не толкова спокойно, демонстративно поведение", коментира д-р Димитрова.

Експертът е на мнение, че обществото има право да бъде тревожно след това тежко криминално престъпление. Случаят "Петрохан" поражда дълбоки страхове и разделение.

"Има много противоречия по отношение на начина по който живеем, какво става с нашата безопасност, с нашите деца, сигурността. На какви зверски престъпления можем да станем жертва", изтъкна д-р Димитрова.

Спрямо родителите, които изпращат децата си на такъв тип лагери и обучения, специалистът препоръча интердисциплинарен подход, с който да се подреди пъзела - каква е логиката на това затворено общество, как са функционирали лагерите отвътре.

