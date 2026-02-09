Убийство, самоубийство: Полицията работи да установи кой застреля шестимата мъже

Телата на Ивайло Калушев (51 г.) и издирваните с него две момчета - Николай Златков (23 г.) и 15-годишния син на спелеолога Яни Макулев, бяха открити в кемпер във Врачанския Балкан вчера преди обед. Така мъглата около тройното убийство в хижа “Петрохан” започна да се разбулва. Според една от версиите “лама” Иво е застрелял и петимата свои последователи, след което е сложил край на живота си.

Макар и минимална, остава и втората вероятност - по някаква причина всички шестима от затворената група или секта да са избрали “прераждането” след смъртта, тоест случаят да се окаже разширено самоубийство, пише „Труд“.

“Това престъпление е без аналог в България”, каза директорът на националната полиция Захари Васков. Той отказа да съобщи подробности и да говори за насоки на разследването, докато няма категорични данни от експертизите на телата и на намерените оръжия. Единствено посочи, че стрелбата е била вътре в кемпера, а не някой е стрелял отвън срещу тримата. “Оставаме на първоначалните си заключения, че престъплението носи черти на затворена група или секта”, посочи старшият комисар.

Криминалисти продължават следствените действия около намерения кемпер с трите тела във Врачанския Балкан.

В понеделник 2 февруари, в хижа “Петрохан” бяха намерени мъртви Ивайло Иванов (49), Дечо Василев (45) и Пламен Статев на 51 години, наричащи себе си “рейнджъри”, от регистрираната през 2022 г. частна неправителствена организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Тогава започна издирването на Ивайло Калушев, който е собственик на хижата и нещо като духовен водач на групата, наричан от всички “лама” Иво.

С него се оказа, че е 23-годишният Николай Златков, който живеел с мъжете от 11-12-годишно момче, а Калушев го представял като свой син. Третият издирван стана 15-годишният син на пещерняка Яни Макулев, заявил пред медиите, че е спокоен за детето си и че тримата се крият.

Кемперът на “рейнджърите” е бил забелязан случайно от врачански овчар, който заради хубавото време вчера се качил в планината, близо до местността Околчица, за да нагледа лятната си кошара.

Човекът не бил ходил там повече от 20 дни и искал да види да няма поражения от дъждовете, снега и вятъра. В кемпера видял само един мъртъв човек през предното стъкло на мястото на шофьора. В района нямало покритие на мобилните телефони, затова се наложило животновъдът да слезе по-надолу към града, за да се обади на телефон 112.

Вчера нямаше яснота по кое време издирваният кемпер се е насочил от Петрохан към Врачанско, не се знаеше и от колко дни е бил там и кога е настъпила смъртта на тримата. Смята се, че като спелеолог Калушев е познавал добре Врачанския Балкан, известен със своите карстови пещери. Освен това последната му публикация във фейсбук от 1 февруари - денят на тройното убийство в хижата, е на стихотворението “Борба” от Христо Ботев.

“Още в първия момент имаше данни за участие на Ивайло Калушев. Сега той се затвърждава най-вероятно като извършител, който е от типа “нарцис”. Той няма психическо заболяване, но по всичко личи, че е бягал, че е заличавал следи, че се е представял за жертва”, коментира криминалният психолог Неделчо Стойчев.