Седмичен любовен хороскоп за 9 - 15 февруари

В седмицата на любовта ще копнеем за нежност във връзката. Ще се стремим към изграждането на по-стабилна основа за трайна любов. Венера навлиза в знака на зодия Риби и сърцата ни „омекват“ от романтика, прошка и мили жестове. Слънцето във Водолей е в секстил с Хирон в Овен, помагайки ни да боравим по-лесно с романтичните думи.

Но ще ни се напомни и да определим граници, да даваме обещания, които можем да спазим, и да проявяваме постоянна грижа към себе си и партньора ни.

Какво ви очаква според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за 9 – 15 февруари.

Овен

През тази седмица любовните ви взаимоотношения започват да се оформят по-стабилно. Планетата на любовта Венера ви помага да затворите стари ситуации и да подходите с разбиране към миналото. Влиянието на Слънцето и Хирон улеснява новите запознанства и подобрява отношението ви към себе си, което прави срещите по-лесни и сигурни.

Сатурн навлиза във вашия знак за продължителен период, като изисква постоянство и търпение във взаимоотношенията. Периодът е подходящ за почивка и за поставяне на лични граници, след което можете спокойно да проявите внимание към близките чрез обмислени жестове и съобщения.

Телец

За родените под знака на зодията новата седмица насочва вниманието им към приятелствата и социалните контакти, които оказват влияние върху любовния им живот. Телци, управляващата ви планета Венера засилва топлината и хармонията в любовта, като помага за разрешаване на стари конфликти във връзките. Слънцето и Хирон подкрепят споделянето на чувства, които обикновено пазите за себе си.

Сатурн ви напомня да отделите време за себе си и да се освободите от остаряла вина, което ще ви позволи да се включите по-пълноценно в отношенията и да разкриете желанията си пред приятели или партньор.

Близнаци

Близнаци, любовта и социалните ви контакти се развиват в динамичен ритъм. Венера създава благоприятни условия за изразяване на обичта и за стабилизиране на връзките. Слънцето подпомага откритите разговори за надеждите и очакванията ви, а Хирон осигурява подкрепа, за да се чувствате уверени в общуването с нови хора.

Сатурн подчертава важността на качеството на контактите и изисква последователност в действията. Тази седмица е подходяща за обсъждане на бъдещите планове с любимия човек.

