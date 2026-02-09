Нетаняху и Тръмп се срещат във Вашингтон, ще обсъдят преговорите с Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в сряда, за да обсъди последните преговори с Иран относно ядрената му програма.

Нетаняху "вярва, че всички преговори трябва да включват ограничаване на балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за иранската ос“, се казва в кратко изявление на офиса на Нетаняху, визирайки подкрепата на Техеран за войнствени групировки в региона, цитиран от AP и AFP.

САЩ и Ислямска република Иран проведоха непреки преговори в петък в Оман, които изглежда се върнаха към началната точка за това как да се подходи към дискусиите относно ядрената програма на Техеран.

Тръмп нарече разговорите "много добри“ и каза, че са планирани още за началото на следващата седмица. Вашингтон беше представен от специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Тръмп многократно заплаши да използва сила, за да принуди Иран да постигне споразумение за ядрената си програма, след като изпрати самолетоносача USS Abraham Lincoln и други военни кораби в региона на фона на репресиите на Техеран срещу националните протести, при които загинаха хиляди.

В неделя иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че "военното разполагане на САЩ в региона не ни плаши“, докато говори на среща на върха в Техеран.

Той настоя, че силата на Техеран идва от способността му да "каже "не“ на великите сили“, добавяйки, че "тайната на силата на Ислямска република Иран се крие в способността ѝ да се противопоставя на тормоза, господството и натиска от страна на другите“.

"Те се страхуват от нашата атомна бомба, докато ние не се стремим към атомна бомба. Нашата атомна бомба е силата да кажем "не“ на великите сили", каза Арагчи и подчерта, че ракетната програма на Иран "никога не е предмет на обсъждане“.