Тръмп е заплашен от импийчмънт

Представителка демократическата партия на САЩ Александрия Окасио-Кортес заяви, че президентът Доналд Тръмп е извършил престъпления, които заслужават импийчмънт.

„Абсолютно, без сянка на съмнение“, отговори тя на въпроса на репортерите дали смята Тръмп за виновен в нарушения на конституцията.

Тя каза, че „престъпността“ на Тръмп е „абсолютно очевидна“, защото той „е преминал ясна конституционна граница“, пише Newsweek.

Конгресменката Александрия Окасио-Кортес от Ню Йорк заяви в понеделник вечерта, че президентът Доналд Тръмп е „абсолютно“ извършил престъпления, достойни за импийчмънт, твърдейки, че президентът вече е преминал ясна конституционна граница.

„Лично аз мисля, че престъпността е съвсем ясна за мен лично“, каза Окасио-Кортес пред репортери. „Трудната част от импийчмънта е за какво от всички незаконни действия, които са били предприети, всъщност се пишат статии?“

Коментарите на Окасио-Кортес отразяват нарастващия натиск от прогресивното крило на Демократическата партия за по-решително противопоставяне на поведението на Тръмп, дори когато партийните лидери претеглят политическите рискове от импийчмънт.

Нейните забележки идват на фона на подновен контрол върху използването на изпълнителната власт от администрацията на Тръмп и обвинения, че тя е нарушила мандатите за разходи на Конгреса – въпроси, които засягат същността на разделението на властите в Конституцията.

На директен въпрос дали смята, че Тръмп е извършил престъпления, достойни за импийчмънт, Окасио-Кортес отговори:

„Абсолютно, без сянка на съмнение.“

Тя посочи начина, по който президентът борави с федералните средства, като ясен пример. „Започвайки от самото начало, с изземването на средства, които са задължени да бъдат изплатени. Мисля, че тази граница е премината“, каза тя, добавяйки, че оставащият въпрос е по-скоро политически, отколкото правен. „Въпросът е за останалата част от страната.“

Импийчмънтът съгласно Конституцията на САЩ не изисква доказателство за криминална присъда, а по-скоро „тежки престъпления и провинения“ – стандарт, който исторически е бил тълкуван широко от Конгреса.

Докато някои демократи призовават за предпазливост, Окасио-Кортес заяви, че отчетността трябва да остане централна.

„Отчетността трябва да бъде основна част от нашето управление“, каза тя, като същевременно подчерта, че импийчмънтът не е единственият фокус на нейната политическа работа. „Аз лично никога не съм се кандидатирала, за да представлявам моя район, въз основа на импийчмънт или не.“

Тя каза, че нейните избиратели са фокусирани върху икономическите и социалните приоритети.

„Моята общност иска да чуе за повишаване на минималната работна заплата, разширяване на синдикатите, укрепване на здравеопазването“, каза Окасио-Кортес. Все пак, добави тя, „това не означава, че се отдръпваме от това, което трябва да се направи по отношение на отчетността.“

Коментарите на Окасио-Кортес повтарят аргументи, направени през последните седмици от няколко демократични законодатели и правни коментатори, които казват, че трябва да се обмисли импийчмънт, ако се злоупотребява с власт.

Reporter: Do you think the president has committed impeachable offenses? AOC: Absolutely pic.twitter.com/KxCEhIDdL2 — Acyn (@Acyn) January 13, 2026

Републиканците последователно отхвърлят твърденията, че действията на Тръмп достигат нивото на поведение, водещо до импийчмънт, отхвърляйки подобни аргументи като партийни атаки – аргумент, който президентът повтаря многократно.

Тръмп миналата седмица, докато предупреждаваше поддръжниците си, че може да се изправи пред импийчмънт, ако републиканците не успеят да запазят контрола над Конгреса след междинните избори през 2026 г.:

„Но трябва да спечелите междинните избори, защото ако не спечелим междинните избори, просто ще бъде, искам да кажа, че ще намерят причина да ме импийчмънтират... Ще бъда импийчмънтиран.“

Сенатор Крис Мърфи, демократ от Кънектикът, в предаването „Среща с пресата“:

„Този ​​президент е извършил 10 пъти повече престъпления, достойни за импийчмънт, през втория си мандат, отколкото през първия. Той краде от американския народ. Взема луксозен самолет от Катар. Търгува достъп до националната сигурност за милиарди крипто инвестиции. Корупцията е с ядрен клас. Това не е реторика. Това е обвинителен акт.“

Рок легендата Брус Спрингстийн за Тръмп:

„Той е живото олицетворение на това, за което бяха 25-тата поправка и импийчмънтът. Ако Конгресът имаше малко смелост, той щеше да бъде изпратен на кофата за боклук на историята.“

В момента в Камарата на представителите няма официални инициативи за импийчмънт, а ръководството на Демократическата партия не е сигнализирало за промяна в стратегията. Всякакви инициативи за импийчмънт ще изискват изготвяне и одобрение на членове от Камарата на представителите, последвано от процес в Сената, където осъдителната присъда ще изисква мнозинство от две трети.

Дебатът вероятно ще се засили с продължаването на разследванията и наближаването на междинните избори през 2026 г., което ще принуди демократите да преценят конституционната отговорност спрямо политическите последици.