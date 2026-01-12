Тръмп: Зеленски има само една печаливша карта в ръцете си - аз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че той е единственият коз, който украинският президент Володимир Зеленски има, и че без него всичко щеше да е "пълна катастрофа".

"Е, той няма картите. Нямаше - нямаше картите от първия ден на пълномащабното нахлуване на Русия$, каза Тръмп в интервю за The New York Times.

Тръмп добави, че Зеленски "има само едно нещо“ и това е самият той - Доналд Тръмп.

"Ако го няма Доналд Тръмп, всичко щеше да е пълна катастрофа и той го знае, европейските лидери знаят и всички го знаят", каза американският президент.

В същото интервю Тръмп заяви, че е готов да поеме ангажименти относно участието на САЩ в бъдещата отбрана на Украйна, но, каза той, само защото е уверен, че Русия няма да се опита да нахлуе отново.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че след разговорите в Париж с американска страна документ за гаранциите за сигурност е „по същество готов“ за финализиране с Тръмп.