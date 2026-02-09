Скопие вдига с 40% заплатите на съдиите и държавните служители

Министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски обяви, че правителството е постигнало споразумение с национално представителните синдикати за увеличение на заплатите на около 11 хиляди държавни служители с почти 40 процента до 2028 г., съобщи МИА.

Мицкоски представи договореностите след среща с представители на синдикатите в сградата на правителството в Скопие. „Това е по-широк пакет, в който ще бъдат обхванати, наред със служителите в съдилищата и прокуратурата, около 11 000 служители“, каза той. Премиерът уточни, че подобни споразумения правителството като най-голям работодател в страната вече има със служителите в сферите на образованието, здравеопазването и други институции.

По думите на Мицкоски, увеличението ще бъде постепенно, с цел държавният бюджет да поеме финансовото натоварване без да се нарушават други социални и инфраструктурни програми. „Днес отбелязваме исторически момент, защото досега не е имало подобен план за увеличаване на трудовите възнаграждения, който да гарантира достойно равнище на доходите на държавните служители“, подчерта премиерът.

Споразумението предвижда и преглед на допълнителни стимули и бонуси за служителите на ключови позиции, както и мерки за повишаване на професионалната мотивация и задържане на квалифицирани кадри в държавната администрация. Освен това се очаква увеличението да стимулира вътрешното потребление и да допринесе за икономическата стабилност в страната.

Правителството подчерта, че това решение е резултат от конструктивен диалог със синдикатите и демонстрира ангажимент за подобряване на условията на труд и повишаване на социалната справедливост в страната.

Този пакет от мерки вече беше приветстван от синдикатите като „безпрецедентен“, а анализатори го оценяват като стратегически ход за укрепване на държавната администрация и мотивация на служителите.